محورهای دیدار صدراعظم آلمان با نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی دولت آلمان امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از دیدار «اولاف شولتز» صدراعظم این کشور با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس خبر داد.

بر اساس اعلام این سخنگوی دولت آلمان، دیدار مذکور قرار است پنجشنبه هفته جاری در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار شود.

منابع رسانه ای در آلمان نیز در این خصوص اعلام کردند که صدراعظم این کشور پنجشنبه میزبان نتانیاهو برای جلسه «ناهار کاری» خواهد بود.

سخنگوی دولت آلمان در این باره اضافه کرد که شولتز و نتانیاهو درباره موضوعات دو جانبه میان برلین و تل‌ آویو، مسائل امنیتی منطقه‌ ای و بین‌ المللی رایزنی و نیز درباره برنامه کابینه نتانیاهو در راستای اصلاح ساختار نظام قضایی رژیم صهیونیستی صحبت خواهند کرد.

وی در این باره اضافه کرد: صدراعظم آلمان مشتاقانه منتظر این دیدار است.

این دیدار و محورهای گفتگو میان دو طرف در حالی رسانه ای شده است که سرزمین های اشغالی شاهد تظاهرات های گسترده ای علیه اصلاحات قضائی نتانیاهو است.

رسانه‌ های رژیم صهیونیستی دیروز هم از برگزاری تظاهرات گسترده در اراضی اشغالی علیه اقدامات اخیر کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم خبر دادند.

بیش از ۳۰۰ هزار اشغالگر صهیونیست در مناطق مختلف اراضی اشغالی با حضور در خیابان‌ ها خشم خود را نسبت به اصلاحات قضائی که کابینه نتانیاهو به دنبال اجرای آن است نشان دادند.

دست کم ۲۰۰ هزار اسرائیلی در تظاهرات تل آویو حضور داشته و تعداد معترضان در حیفا به بیش از ۵۰ هزار نفر رسیده است.

برخی رسانه‌ها نیز تعداد معترضان در تل آویو را یک رکورد در جریان تظاهرات اخیر علیه نتانیاهو می‌ دانستند.

هفته گذشته نیز منابع عبری زبان اعلام کرده بودند که صدها هزار نفر در نهمین هفته اعتراضات علیه نتانیاهو، مجدداً علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه افراط گرای وی به خیابان‌ها آمده و دست به تظاهرات زدند. رسانه‌ها گزارش داده بودند که با حضور گسترده ۲۵۰ هزار نفری معترضان، رکورد اعتراضات گذشته جابجا شده و بزرگترین تظاهرات علیه نتانیاهو طی سال‌های اخیر ثبت شده است.