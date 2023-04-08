به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نتایج جدیدترین نظرسنجی درباره عملکرد ۱۰۰ روزه کابینه راستگرای افراطی نتانیاهو را منتشر کرد.
براساس این نظرسنجی ۶۹ درصد از جامعه صهیونیستی، عملکرد کابینه نتانیاهو را بد توصیف کردهاند.
همچنین ۶۷ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی عملکرد شخص نخستوزیر (نتانیاهو) را ضعیف توصیف کردهاند.
در بخش دیگری از این نظرسنجی ۵۳ درصد از جامعه صهیونیستی معتقد هستند که کابینه نتانیاهو توانایی ندارد دوران چهارسالهاش را به پایان برساند و زودتر مجبور به کنارهگیری میشود.
در همین رابطه، یائیر لاپید رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی و اصلیترین شخصیت مخالف نتانیاهو تاکید کرد: در ۱۰۰ روزی که دولت جدید روی کار آمده، دست به ویرانگری داخلی بیسابقهای زده، جامعه اسرائیل در حال فروپاشی است و این بزرگترین بحران ملی در تاریخ ماست.
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