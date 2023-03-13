آغاز موج جدید بارشی در استان ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موج بارشی اول از بامداد امروز در استان فعال شده است و تا عصر از شدت بارش‌های آن کاسته می‌شود هر چند احتمال بارش‌های پراکنده برای ساعاتی از فردا وجود دارد.

وی افزود: این سامانه بارشی موثر کل استان را در بر گرفته، اما شدت بارش‌ها در مناطق جنوب و جنوب شرق استان بیشتر است.

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی ایلام یادآور شد: موج دوم بارش‌ها از عصر روز چهارشنبه شروع می‌شود و تا پیش از ظهر پنجشنبه به پایان می‌رسد.

رستمی ادامه داد: این سیستم همراه با رگبار، رعد و برق، بارش تگرگ در مناطق مستعد و وزش باد شدید است.

به گفته رستمی آبگرفتگی معابر، کاهش دید افقی و لغزندگی معابر از پیامدهای جوی این سامانه است.