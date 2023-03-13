به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خروج از بن‌بست؛ کارنامه عملیاتی تیپ ۲۷ محمدرسول‌الله (ص) در عملیات مسلم بن‌عقیل (ع)» به‌تازگی با پژوهش و نگارش یحیی نیازی توسط نشر ۲۷ بعثت منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب سومین‌عنوان از مجموعه «حماسه ۲۷» است که کتاب‌های کارنامه عملیاتی لشکر ۲۷ را در دفاع مقدس در بر می‌گیرد و تا به حال کتاب‌های «همپای صاعقه»، «ضربت متقابل»، «زمین‌های مسلح»، «شراره‌های خورشید» و «زمین‌های مسلح» در قالب آن منتشر شده‌اند.

عملیات مسلم‌ابن‌عقیل (ع) به‌عنوان یکی از عملیات‌های نسبتا کوچک و موفق ایران در دفاع مقدس، از ۹ مهر تا ۲۸ آبان ۱۳۶۱ در منطقه سومار در استان کرمانشاه ایران و استان دیاله (دیالی) عراق در جبهه میانی انجام شد. این عملیات در شرایطی برنامه‌ریزی و اجرا شد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در عملیات رمضان نتوانستند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنند و روند پیروزی‌های ایران در عملیات‌های موفق سال دوم جنگ متوقف شده بود. به این‌ترتیب برای خروج از بن‌بست پیش‌آمده در جنگ تلاش می‌شد که اجرای عملیات مسلم‌ابن‌عقیل در دستور کار قرار گرفت.

درباره چگونگی شروع این‌عملیات روایت شده پس از ناامیدی‌ها و تردیدهای بعد از عملیات رمضان، ایران برای ادامه کار جنگ، در آستانه یک‌عملیات جدید بود. روزهای مورد اشاره مصادف با سالگرد شهادت مسلم‌ابن‌عقیل (ع) سفیر امام حسین (ع) بودند. به همین‌دلیل فرماندهان تصمیم گرفتند نام عملیات پیش‌رو را مسلم‌ابن‌عقیل بگذارند.

پس از این‌عملیات، دو عملیات والفجر مقدماتی و والفجر ۱ طراحی و اجرا شدند که کارنامه لشکر ۲۷ در هر دو عملیات در کتاب «زمین‌های مسلح» به‌عنوان چهارمین‌کتاب «حماسه ۲۷» درج شده است.

کتاب پیش‌رو با احتساب ضمائم، ۸ فصل دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از: «پیش از عملیات مسلم‌ابن‌عقیل (ع)»، «عملیات مسلم‌ابن‌عقیل (ع) (کلیات)»، «تیپ ۲۷ محمدرسول‌الله (ص) در عملیات مسلم‌ابن‌عقیل (ع)»، «گذری بر عملکرد گردان‌ها و واحدهای تیپ ۲۷ محمدرسول‌الله (ص) در عملیات مسلم‌ابن‌عقیل (ع)»، «گذری بر عملکرد سایر یگان‌ها در عملیات مسلم‌ابن‌عقیل (ع)»، «عملیات مسلم‌ابن‌عقیل به روایت فرماندهان»، «بازتاب‌ها» و «ضمائم».

فصل ضمائم کتاب، دربرگیرنده روزشمار عملیات مسلم‌ابن‌عقیل است و پس از آن «عکس‌ها، اسناد و نقشه‌ها» و سپس «نمایه» درج شده‌اند.

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

به مسئول تدارکاتتان بگویید قرص نمک هم برای بچه‌ها بگیرند. هوا گرم است در منطقه ممکن است بچه‌ها بی‌حال بشوند. صبح تقسیم کنید بین بچه‌ها، در منطقه بخورند که از بی‌حالی دربیایند... لواشک را از کرمان تماس گرفتیم بیاورند، هنوز جور نشده، ولی خاکشیر و آبلیمو آماده شده.

راجع به بنه گردان‌ها حتما آماده بکنید وسایل را هم بگیرید و بیاورید اینجا با ارتش یکی بشود که خیلی عالی است... تجربه به ما ثابت کرده که اگر نیرو را بیکار بگذارید، روز می‌گیرد می‌خوابد، چون شبش بیدار بوده. دیگر این را برای اینکه مشغول باشد و هم کارش را انجام بدهد و سرحال باشد، سنگرسازی خیلی مهم است. مساله دیگر اینکه وضعیت عملیاتی در غرب را توجیه بکنید. نقطه‌ضعف‌هایی که قبلا بوده در عملیات‌های بازی‌دراز و عملیات شیاکوه، مطلع‌الفجر و ... این‌نیرو توجیه بشود و این‌نیرو توقع این را نداشته باشند با این‌وضعیت با این‌آتش و این‌چیزها که بلافاصله تدارکات برسد. هرکس باید به فکر خودش باشد. یک‌طوری که خودش خودکفا باشد... . به‌علت اینکه الان دروس حوزه علمیه شروع شده است و اکثر روحانیان رفته‌اند، طلبه‌ها رفته‌اند حوزه و سر درسشان، در جبهه یک‌مقدار خلا روحانیت حس می‌شود... . ما وظیفه شرعی داریم به هر ترتیبی که هست هرچقدر که از دستمان برمی‌آید، این‌ضعف و کمبود را برطرف بکنیم؛ با صحبت‌کردن، با مذاکرات و امربه‌معروف و نهی از منکر. در گردان‌ها بچه‌هایی هستند که حزب‌اللهی‌اند. از آن‌ها استفاده شود. شعار می‌دهند، گرم می‌کنند محفل را و راه ارتباط با نیروها را بلدند. از آن‌ها به نحو احسن استفاده کنید.

برای دوشکاها و خمپاره ۶۰ خدمه مشخص کنید. خدمه ثابت باشد. جایش را از روی نقشه می‌توانید حدودی مشخص بکنید. توجه داشته باشید این منطقه، منطقه مانور هلی‌کوپتر است و خیلی راحت می‌تواند بیاید. هلی‌کوپتر پرنده جنگی‌ای است که خیلی آسیب‌پذیر است. نیرو را توجیه کنید که با کلاشینکف هم می‌توانند بزنند.

این‌کتاب با ۵۶۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۹۰ هزار تومان منتشر شده است.