استانو:قدردان تلاش چین در برقراری روابط بین عربستان و ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، «پیتر استانو» سخنگوی ارشد اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در کنفرانس خبری خود به پرسش‌های خبرنگاران درباره نگرش بروکسل در خصوص نقش میانجی گرایانه چین در عادی سازی روابط ایران و عربستان، انحلال سازوکار اینستکس و نقش پکن در برقراری صلح میان روسیه و اوکراین پاسخ داد.

متن پرسش و پاسخ نشست مطبوعاتی سخنگوی ارشد اتحادیه اروپا به شرح زیر است:

چرا اتحادیه اروپا نقش چین را در توافق میان ایران و عربستان نادیده می‌گیرد؟

نخست اینکه اتحادیه اروپا همیشه مشوق عادی‌سازی روابط است! این بسیار مهم است چون این دقیقاً چیزی است که جهان امروز بیش از هر چیز به آن احتیاج دارد. این که به جای اصطکاک در روابط، آشتی و عادی سازی بیشتر وجود داشته باشد. بنابراین اتحادیه اروپا از اعلام برقراری مجدد روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی استقبال می‌کند. ما قدردان آن هستیم و تلاش‌های دیپلماتیکی که منجر به آن شده را تأیید می کنیم. چین بازیگر بین‌ المللی مهمی است. چین عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است و به همین خاطر نقش و جایگاه خاصی دارد چین بازیگر بین المللی مهمی است؛ چین عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است و به همین دلیل نقش و جایگاه خاصی دارد . اما همچنین این کشور مسئولیت خاصی نیز در دفاع از منشور سازمان ملل متحد و احترام و حمایت از قوانین بین المللی دارد. در این زمینه ما مکرراً از چین درخواست کردیم که از نقش خود در جهت تلاش ما برای وادار کردن روسیه به توقف حمله نظامی خود در اوکراین استفاده کند. در همین راستا از چین انتظار داریم تا از توانایی‌ها و مسئولیت خود برای کمک به حل تمام مشکلات در سراسر دنیا استفاده کند. درنتیجه نمونه اخیر نقش چین در تسهیل توافقی با هدف برقراری مجدد روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران نشان دهنده توانایی پکن در به ثبات رساندن تنش‌های منطقه‌ای به شکلی مثبت است.

نقش اتحادیه اروپا در انحلال سازوکار «اینستکس» چیست؟

اگرچه «اینستکس» ابزار اتحادیه اروپا نبود و سازوکاری بود که تنها توسط چند کشور اروپایی ساخته شده بود، اما ما از ژانویه سال ۲۰۱۹ از آن حمایت کردیم! چون این مکانیسم مربوط به اتحادیه اروپا نبود و فقط توسط هیئت نمایندگانی از چند کشور اروپایی مدیریت می‌شد، ما فقط می‌توانستیم تصمیم آنها مبنی بر انحلال این سازوکار را مورد توجه قرار دهیم!

چرا اتحادیه اروپا چین را قادر به ایفای نقش میانجی در جنگ روسیه و اوکراین نمی‌داند؟

فکر می‌کنم بیانیه ما در این باره کاملاً واضح و بیانگر آن چه می‌خواهیم به عنوان اتحادیه اروپا بگوییم است. پس بحث درباره اش فایده‌ای ندارد. این موضع اروپا است. در رابطه با پیشنهاد چین هم مواضع اروپا پیش‌ تر توسط «اورزلا فون‌ درلاین» رئیس کمیسیون اروپا و جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بیان شده است. اما یک نکته بسیار مهم است. تنها در صورتی که جهت‌ گیری نداشته باشید می‌ توانید میانجیگر صادقی باشید. اما چین در جنگ بین روسیه و اوکراین کاملاً جهت‌گیری دارد!

چین با نقض منشور سازمان ملل متحد، دقیقاً همان منشوری که به عنوان عضو دائم شورای امنیت مدعی حفاظت از آن است، به اوکراین هیچ کمکی نمی‌کند! پس این نخستین چیزی است که در رابطه با نگرش و پیشنهاد چین قابل بحث است. در گام دوم، چین روایت نادرست روسیه را نه تنها نفی نمی‌کند؛ بلکه بعضاً روایات بی پایه مسکو درباره تجاوز و نسل کشی ناتو و موضوعات مشابه را انعکاس می دهد… چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت این اهرم فشار را در اختیار دارد..... حمایت از میانجان بالقوه صلح وظیفه اتحادیه اروپا نیست حمایت از میانجان بالقوه صلح وظیفه اتحادیه اروپا نیست. البته ما از هر تلاش برای صلحی استقبال و حمایت می‌کنیم. اگرچه روسیه بسیار تلاش کرد که ما را هم به این درگیری بکشاند؛ اما ما بخشی از آن نیستیم! این گفتگوهای صلح در وهله اول چیزی مربوط به اوکراینی‌ها و روس هاست و همانطور که پیش تر اشاره کردم، پاسخ روسیه به تمام پیشنهادهای صلح، چه از سوی چین و چه دیگران غیرسازنده بوده و درواقع، پاسخ کرملین به هر تلاشی از سوی جامعه جهانی برای برقراری صلح و یا آوردن دو طرف بر سر میز مذاکره تنها تشدید تنش‌ها بوده است!

ادعاهای امروز «پیتر استانو» سخنگوی ارشد اتحادیه اروپا در ارتباط با عملیات ویژه روسیه در اوکراین در حالی مطرح می‌شود که رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰) در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که در واکنش به درخواست دونباس (دونتسک و لوهانسک) در شرق اوکراین و همچنین به منظور «نازی زدایی و غیرنظامی‌کردن اوکراین»، فرمان آغاز «عملیات ویژه نظامی» در اوکراین را صادر می‌کند تا از مردمی که ۸ سال مورد سو استفاده و نسل کشی رژیم کی یف بوده اند، حفاظت کند و اوکراین از وجود «نئونازی ها» پاکسازی شود.

از سوی دیگر، با آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، آمریکا و کشورهای اروپایی برای توقف پیشروی ارتش روسیه و حمایت از اوکراین، ضمن ارسال حجم زیادی از تسلیحات نظامی به اوکراین، تحریم‌های شدیدی را علیه مسکو اعمال کرده و در عمل مانع از حضور کی یف پای میز مذاکره شده اند.