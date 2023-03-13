به گزارش خبرگزاری مهر، همایش سراسری بازرسی فراجا با شرکت برخط سه هزار نفر از رؤسا و کارشناسان بازرسی انتظامی استان‌ها و با حضور رؤسای بازرسی معاونت‌ها و پلیس‌های تخصصی در ستاد انتظامی کشور برگزار شد.

در آغاز این همایش یک روزه سردار مهدی معصوم بیگی، رئیس بازرسی کل فراجا با گرامی‌داشت یاد، نام و خاطره شهدا، فرا رسیدن بهار طبیعت و بهار رمضان را تبریک و از زحمات و تلاش‌های گسترده رده‌های بازرسی در صیانت از سازمان و کارکنان در طول یک سال گذشته قدردانی کرد.

رئیس بازرسی کل فراجا هدف از این همایش سراسری را بررسی عملکرد جامعه بازرسی در سال ۱۴۰۱، تشریح اولویت‌های مأموریتی سال آتی، تبیین خط مشی‌های سازمانی و تدابیر ابلاغی همچنین بررسی طرح‌های مرتبط با مأموریت بازرسی در مناسبت پایانی سال، تعطیلات نوروز و ایام ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

وی ادامه داد: سازمانی در انجام درست مأموریت‌ها موفق است که با ارزیابی صحیح عملکرد خود محاسن را تقویت و معایب و نواقص را برطرف کند از این رو همایش‌های سالانه فرصت مغتنمی است تا عملکرد خودمان را در محک آزمایش قرار دهیم.

رئیس بازرسی کل فراجا تصریح کرد: اگر رده‌های بازرسی به هم افزایی لازم در درون نظامات بازرسی و تعامل سازنده با سایر رده‌های مجموعه انتظامی کشور دست یابند، به تنهایی منشأ اثر و عامل تحرک، پویایی و تحول در سازمان و کارکنان خواهند شد.

معصوم بیگی افزود: بازرسی در زمینه‌سازی برای تحقق فرامین و تدابیر ابلاغی خصوصاً محورهای مرتبط با صیانت از شأن و منزلت کارکنان و سازمان، تربیت و پرورش پلیس تخصصی، جلب رضایت خداوند متعال و مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم حائز نقش اساسی و دارای وظیفه است.

رئیس بازرسی کل فراجا در بخش دیگر سخنان خود عملیاتی بودن، امین و پناهگاه فرماندهان و کارکنان بودن، جسارت برخورد با جرم و مجرم داشتن، داناتر و آگاه‌تر از رده‌های نظارت شونده بودن، تخصصی بودن، پرهیز از خودسانسوری، مرجع بودن، حضور مستمر و سازنده در رده‌ها داشتن، برخورداری از قدرت تحلیل و تشخیص صحیح مسائل سازمان، ارجحیت دادن به عقلانیت نه بر احساس‌ها، چابک و هوشمند بودن و نشاط بخش بودن را از جمله ویژگی‌های بازرسی عنوان و راهکارهای دست یابی به این ویژگی‌ها را تشریح و تبیین کرد.

وی بر کار نهادگونه و جهادی رده‌های بازرسی به منظور ارتقا بخشی به کارکردهای فراجا تاکید و خاطرنشان کرد: بازرسی باید همچون نهادهای انقلاب اسلامی بدون توقف و با برداشتن موانع، بیشترین خروجی را در تحقق آرمان‌ها و اهداف سازمان ارائه کند.

همزمان با این همایش از طرح سطح بندی و نشان‌های شش گانه بازرسان فراجا توسط سردار فرمانده کل انتظامی کشور رونمایی، از خانواده شهدا و کارکنان مجروح و مصدوم در اغتشاشات اخیر قدردانی و مدیران برتر بازرسی کل فراجا و مدیران برتر بازرسی استان‌ها، مرزبانی، معاونت‌ها و یگان‌های حوزه مرکزی معرفی شدند.