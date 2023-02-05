دستورات جدید سردار رادان به فرماندهان انتظامی سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منتظرالمهدی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس گفت: سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی در نشست فصلی و مشترک با فرماندهان، معاونین و رؤسای پلیسهای تخصصی و فرماندهان استانها و شهرستانها در سراسر کشور بر اقدامات لازم جهت روزهای پیش رو تا پایان سال و اشراف اجتماعی و اطلاعاتی و آمادگی کامل نیروها برای اقدامات پلیسی لازم و خدمت رسانی مضاعف به مردمان خوب کشور تاکید و بر موارد مهمی اشاره کرد.
وی ادامه داد بخشی از این دستورات در این مرحله در قالب دستورات ده گانه اعلام میگردد.
۱- مردم از آمار سرقت در کشور ناراحت هستند لذا ضمن مطالبه از دستگاههای مسئول، اقدامات عاجل برای برخورد با سارقین و مالخر ها به عنوان عاملان مخل امنیت صورت و نتیجه اقدامات به مردم اعلام شود
۲- لزوم به هنگام بودن، به روز بودن و آشنایی با فناوریهای نوین و استفاده بموقع از تجهیزات هوشمند برای سرعت بخشی و تسهیل در ارائه خدمات پلیسی
۳- بازنگری در نحوه جذب کارکنان، داوطلبان و علاقه مندانی که شرایط لازم را دارند، میبایست با اشتیاق دو چندان و با سرعت بیشتر فرآیند جذبشان صورت پذیرد
۴- اقدامات پلیسی میباید به بهترین نحو و در کمترین زمان ممکن انجام و از ظرفیتهای مردمی و مشارکت آنان استفاده گردد
۵- افزایش حدود " ۲۰۰ درصدی " اضافه کار یگانهای عملیاتی در کلانتریها در سراسر کشور و تاکید بر تأمین مسکن ملکی و سازمانی بیشتر از آنچه در برنامه مصوب برای آن مشخص شده است و همچنین توجه ویژه به منزلت و منقبت کارکنان و رفع مشکلات پرسنل
۶- اتخاذ تمهیدات قانونیِ فوری برای تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در پارکینگها و استرداد به صاحبان خودرو
۷- ایجاد ساز و کار لازم بمنظور رسیدگی جدی و رفع مشکلات خانوادههای شهدا، جانبازان، ایثارگران، متوفیان و همچنین توجه ویژه به امورات بازنشستگان و اعضای وابسته فراجا و استفاده از ظرفیتهای آنان
۸- تاکید بر اصلاح روشها در حوزه " ترافیک شهری و جادهای " و مطالبه از مبادی قانونی در حوزه راه و همچنین " اطلاع رسانیِ بموقع از طریق پیامک به مالکانِ خودروهای متخلف " قبل از انتقال به پارکینک توسط پلیس راهور
۹- تمرکز بیشتر بر مأموریتها و سرعت بخشی و کیفی سازی امورات محوله و بازنگری در اصلاح برخی اقدامات پلیسی و تاکید بر بررسیهای میدانی و گزارشگیری صحیح و راستی آزمایی موارد توسط بازرسی کل فراجا
۱۰- اهتمام بر اقدامات حوزه اجتماعی و استفاده از پتانسیلهای فرهنگی، هنری و رسانهای و اقدامات ایجابی و همچنین تهیه پیوست رسانهای برای تمامی مأموریتهای پلیسی در ۳ مرحله " قبل؛ حین و بعد " از اتمام مأموریت
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