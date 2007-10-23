به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش مازندران عصر امروز در گردهمایی مدیران تابعه شهرستانی در ساری افزود: مازندران در این آزمون از رتبه 7 کشوری به رتبه سوم صعود کرد.

اسکندر عباسپور اضافه کرد: در جریان این آزمون مازندران 11 رتبه از میانگین کشوری بالاتر رفته است.

وی خاطرنشان کرد: امسال از مجموع 55 هزار و 671 داوطلب مازندرانی 25 هزار و 888 نفر در آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته شدند.

عباسپور عنوان کرد: تعداد کل داوطلبان مازندرانی قبول شده در آزمون 16 هزار و 493 نفر معادل 73/63 درصد زن و 9 هزار و 395 نفر معادل 26/36 درصد مرد بودند.

وی با اشاره به رشد 5/11 درصدی ظرفیت پذیرش داوطلبان مازندرانی در آزمون سراسری امسال دانشگاه ها نسبت به پارسال تاکید کرد: در سال گذشته در مجموع پنج گروه آزمایشی 35 درصد داوطلبان مازندرانی به دانشگاه ها راه یافتند .

معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: در آزمون امسال 35 هزار و 482 نفر معادل 73/63 درصد زن و 20 هزار و 189 نفر معادل 26/36 درصد مرد شرکت کرده بودند .

عباسپور خاطرنشان کرد: شهرهای بندپی شرقی با 13/58 درصد، بلده با 44/57 درصد و رامسر با 31/53 درصد قبولی به ترتیب رتبه های اول تا سوم استان را از لحاظ رتبه دهی در آزمون سراسری سال 86 بدست آوردند.

وی تصریح کرد: داوطلبان مازندرانی امسال در گروه های آزمایشی ریاضی و فیزیک رتبه دوم، علوم تجربی رتبه چهارم ،علوم انسانی رتبه هشتم، هنر رتبه دوازدهم و زبان خارجه رتبه چهاردهم کشور را کسب کردند.

وی ادامه داد: داوطلبان مازندران در کنکور پارسال در گروه های آزمایشی ریاضی و فیزیک رتبه چهارم، علوم تجربی رتبه ششم، علوم انسانی رتبه شانزدهم، هنر رتبه ششم و زبان خارجه رتبه هشتم و در مجموع رتبه هفتم کشور را کسب کرده بودند.

معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش مازندران ضمن تشکر از تلاش های دبیران، مدیران و مربیان ابراز امیدواری کرد: روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان در هدایت تحصیلی دانش آموزان نهایت اهتمام لازم را بعمل آوردند و به رشته علوم انسانی توجه جدی شود و زمینه افزایش پذیرش داوطلبان در این گروه فراهم شود.

عباسپور خواستار تشکیل کمیته اعتلابخشی رشته ادبیات و علوم انسانی به منظور موفقیت دانش آموزان در این رشته شد.

وی با بیان اینکه 45 درصد دانش آموزان پایه اول باید در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش جذب شوند، افزود: از مجموع دانش آموزان ورودی به شاخه نظری 30 درصد به رشته ریاضی ، 31 درصد به رشته تجربی و 39 درصد به رشته ادبیات و علوم انسانی هدایت شوند.