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کد مطلب 5762013
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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۰۰

انشاد خوانی زیبای داور سوری برنامه محفل

انشاد خوانی زیبای داور سوری برنامه محفل

انشادخوانی رضوان درویش قاری بین المللی و داور برنامه محفل را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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