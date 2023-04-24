دریافت 30 MB کد مطلب 5762013 https://mehrnews.com/xZYR7 ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۰۰ کد مطلب 5762013 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۰۰ انشاد خوانی زیبای داور سوری برنامه محفل انشادخوانی رضوان درویش قاری بین المللی و داور برنامه محفل را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تجربه برنامه محفل نشان داد برنامه ساختن بر محوریت قرآن کریم چقدر میتواند جذاب و مفید باشد استقبال پرشور مخاطبان از برنامه قرآنی«محفل» در برج میلاد / روایت رضوان درویش از بازخورد جهانی محفل اقدامات سازمان اوقاف در راستای عمل به نیت واقف برگزاری نماز عید سعید فطر در جوار بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم(ع) گردهمایی بزرگ «محفل» با حضور حداکثری قرآن دوستان برگزار می شود برچسبها برنامه محفل سوریه قاریان قرآن قرآن کریم
نظر شما