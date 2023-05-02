سرپرست جدید بیمارستان بهاباد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید بیمارستان بهاباد اظهار داشت: بخش سلامت پایه و اساس بهره مندی جامعه از نیروهای سالم از لحاظ فکری و جسمانی است و هر جامعه ای از وضعیت مطلوب بخش سلامت برخوردار باشد، به طور قطع می تواند جامعه ای پویا و سرزنده باشد.

سیدمهدی هاشمی باجگانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات رئیس پیشین در مورد معرفی رئیس جدید بیان کرد: دکتر دایا از مدیران با تجربه و با دانش مدیریتی است و امیدواریم با این انتخاب، شاهد تغییراتی اساسی و مفید در بیمارستان بهاباد باشیم.

فرماندار بهاباد هم در این مراسم با بیان اینکه در حوزه سلامت پیشگیری از اهمیت بیشتری برخوردار است و قبل از بیمار شدن مردم باید به فکر پیشگیری از امراض مختلف باشند، افزود: در حوزه سلامت با تمامی امکانات باید بهترین خدمات را به مردم ارائه داد .

علیرضا تیموری، تغییر در مدیریت بیمارستان حکیم بهابادی بهاباد را مثبت دانست و گفت: هر تغییری می تواند ایده های جدی را به مجموعه تزریق کند و امیدواریم تغییر در مدیریت در بیمارستان بر کیفیت خدمات بیفراید و ما هم وظیفه داریم از رئیس جدید بیمارستان حمایت کنیم .

در این مراسم از خدمات سیدحسین فلاح زاده تجلیل احمد دایا به عنوان سرپرست بیمارستان حکیم بهابادی بهاباد معرفی شد.