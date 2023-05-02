دریافت 57 MB فیلمبردار: سید زهیر بوتیمار کد مطلب 5769403 https://mehrnews.com/x323VW ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۷:۱۶ کد مطلب 5769403 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۷:۱۶ هماندیشی بررسی و تحلیل برنامه محفل خلاصهای از جلسه هماندیشی بررسی و تحلیل برنامه محفل را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط نظرات صریح و بیتعارف استادان درباره «محفل»/ آفرین ولی مراقب باشید! هم اندیشی، بررسی و تحلیل برنامه محفل معلمان چراغ راه دانایی و خردورزی هستند قرائت شنیدنی قرآن کریم توسط حامد شاکرنژاد در کربلا برنامههای ایّام رحلت حضرت عبدالعظیم (ع) با شعار «عرضه دین» «محفل» از اکثر کلیشههای رایج در برنامههای معارفی عبور کرد/رویکرد متفاوت«محفل» نسبت به مسئله «زنان» تمجید عوامل «محفل ستارهها» از سفینه نجات؛ انیمیشنی دیدنی برای کودکان برچسبها محفل انس با قرآن کریم برنامه محفل
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