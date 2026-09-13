کد مطلب 6946201
  1. فیلم
  2. هنر
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳

تمجید عوامل «محفل ستاره‌ها» از سفینه نجات؛ انیمیشنی دیدنی برای کودکان

تمجید عوامل «محفل ستاره‌ها» از سفینه نجات؛ انیمیشنی دیدنی برای کودکان

عوامل «محفل ستاره‌ها» پس از تماشای «سفینه نجات»، این انیمیشن را اثری ارزشمند برای کودکان دانستند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید