کد مطلب 6946201 https://mehrnews.com/x3d44d ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳ کد مطلب 6946201 فیلم هنر فیلم هنر ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳ تمجید عوامل «محفل ستارهها» از سفینه نجات؛ انیمیشنی دیدنی برای کودکان عوامل «محفل ستارهها» پس از تماشای «سفینه نجات»، این انیمیشن را اثری ارزشمند برای کودکان دانستند. کپی شد مطالب مرتبط خبرهایی از تندیس اکبر عبدی و میزبانی دوباره اصفهان در جشنواره کودک همزمان با روز ملی سینما؛ پرمخاطبترین هفته سال جاری رقم خورد افتتاحیه «سفینه نجات» برگزار شد؛ بزرگترها هم مخاطب انیمیشن هستند مخاطبشناسی رمز موفقیت «محفل» در محافل خانوادگی/محفل نقل محافل شد هماندیشی بررسی و تحلیل برنامه محفل برچسبها انیمیشن محفل ستاره ها برنامه محفل
نظر شما