شهداب در راه مسابقات آسیایی بحرین/گردهمایی نسل طلایی والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی‌گری این تیم را اکنون محمدرضا تندروان بر عهده دارد که سال گذشته عنوان بهترین مربی سال ۱۴۰۱ ایران را کسب کرد.

این تیم قرار است به عنوان نماینده والیبال ایران با ترکیب مهدی مهدوی، سعید معروف، بهزاد حیدرشاهی، ایلشن داودی پور، امیر غفور، یونس قلیچ نیازی، امیرحسین صداقت، محمد صادقی، شهروز همایون فرمنش، میثم صالحی، سعید جواهری، مبین نصیری، مسعود غلامی، رضا عابدینی، محمد ولی زاده، مهرداد بابایی، مهدی مرندی و علی اصغر میرحسینی با مدیریت خوش خبر در این رقابت‌ها شرکت کند.

شرافت مدیرعامل شهداب، خوش خبر مدیر تیم والیبال بزرگسالان، تندروان سرمربی شهداب و مهدوی کاپیتان این تیم عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران یزد حاضر شدند تا در آستانه این بازی مهم، به سئوالات آنها پاسخ دهند.

۱۰۰ درصد پای کار تیم شهداب هستم

محمدرضا تندروان در نشست خبری با اشاره به حذف مؤذن از لیست اسامی شهداب در بازی‌های آسیایی بحرین اظهار داشت: مؤذن از بازیکنان خوش اخلاق و فنی تیم بود اما یک ساعت قبل از ارسال اسامی تیم به فدراسیون والیبال، پزشک تیم اعلام کرد که درمان او ۱۰ تا ۲۰ روز طول می‌کشد و در نهایت نام او از لیست بیرون آورده شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضورش در شهداب به عنوان مربی افزود: با مجموعه‌ای کار می‌کنم که نه دولتی است و نه لابی‌گری دارد بلکه با تیم خود در حال حمایت از ورزش کشور است بنابراین به راحتی از کنار مربی که قهرمان نشود، می‌گذرد بر این اساس خود را موظف می‌دانم که ۱۰۰ درصد پای کار تیم باشم.

تندروان ادامه داد: به عنوان سرمربی تیم، هر آنچه آموخته‌ام در اختیار تیم قرار خواهم داد، تیم‌های رقیب را آنالیز می‌کنم و در کنار تیم برای مسابقه آماده می‌شوم، طبیعی است که گاه پیروز می‌شویم و گاه شکست می‌خوریم اما اینکه تمام توان خود را پای کار گذاشته‌ام، خودم را راضی می‌کند.

تیم از نظر روانی در بهترین شرایط است

وی عنوان کرد: اکنون تیم از نظر روانی و انگیزه، در بهترین شرایط است و انگیزه کافی برای بازی دارد و به پیروزی در بازی‌های آسیایی بحرین امید داریم.

سرمربی تیم والیبال شهداب اظهار داشت: مهمترین رقیب ما تیم افغانستان است زیرا اگر نام‌ها و تیم‌های کوچک را رقیب ندانیم، کلاه ما پس معرکه خواهد بود، همه معتقدند که رقیب اول ما عراق است اما تیم عراق به خاطر بازیکنان خارجی خود شهرت دارد و هفته ای یک بار در حال تعویض بازیکن خارجی است.

عراق و افغانستان دغدغه اصلی من هستند

وی ادامه داد: عراق و افغانستان برای من دغدغه هستند و پس از آن، چین تایپه که البته این تیم را آنالیز کرده‌ام و معتقدم تیم ما باید به زمین برود، دفاع کند، بازی کند تا در برابر این تیم به برد برسد.

تندروان تاکید کرد: تیم پلیس قطر نیز که چهار بازیکن خارجی دارد در رده بعدی و سپس تیم قزاقستان که در بازی‌های سال گذشته به مقام چهارم رسید، رقبای شهداب هستند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بعد از بازی‌های بحرین در یزد می‌مانید یا خیر گفت: اگر فضا مناسب باشد، علاقمند به ماندن هستم ضمن اینکه معتقدم شهداب به دنبال افراد حرفه‌ای است و می‌خواهد با حرفه‌ای ها تیمش را جلو ببرد بنابراین کجا از اینجا بهتر و بی‌شک روزی که بخواهم از شهداب بروم، بسیار ناراحت خواهم شد.

عاشق یزدی‌ها هستم

سرمربی تیم والیبال شهداب عنوان کرد: اینکه عده‌ای مدام از بازیکنان و مربی بومی حرف می‌زنند صحیح نیست و واقعیت این است که هر استانی در یک یا چند عرصه توانمند است و تیم‌های حرفه‌ای نباید خود را صرف بازیکنان غیرحرفه‌ای اما بومی کنند.

تندروان تاکید کرد: من عاشق یزدی‌ها هستم و بعد از بازی‌های آسیایی بحرین اگر مرا بخواهند، بی‌شک در یزد و در شهداب خواهم ماند.

درخواست حمایت معنوی از مسئولان دارم

مدیرعامل باشگاه شهداب یزد نیز در این نشست اظهار داشت: شهداب یز در حال حاضر با عملکردی که ظرف پنج سال گذشته داشته، مورد اقبال مردم قرار گرفته و در بیان عملکرد این تیم همین نکته کافی است که از زمان قهرمانی شهداب، فروش توپ والیبال در یزد سه برابر فروش توپ فوتبال شده که این باعث خرسندی است و نشان از دنبال کردن بازی‌ها و علاقمند شدن یزدی‌ها به ورزش والیبال است.

امیر شرافت ضمن قدردانی از رئیس و نایب رئیس فدراسیون والیبال بیان کرد: مسئولان فدراسیون مانند یک پدر در کنار تیم هستند و انتظار داریم سایر ارکان فدراسیون نیز همین‌گونه دغدغه‌مند باشند زیرا شهداب تیمی در حد و اندازه‌های تیم ملی است و امیدواریم همه با هم با همدلی بتوانیم پرچم والیبال ایران را در آسیا بالا ببریم.

وی عنوان کرد: گرچه عده‌ای در فدراسیون شیطنت‌هایی دارند اما نگاه ما به رئیس و هیئت رئیسه است ضمن اینکه طبیعی است که عده‌ای شیطنت‌هایی داشته باشند اما توجهی به آن نداریم و با قدرت کار را پیش می‌بریم.

شرافت با اشاره به بودجه و اعتبار تیم بیان کرد: خواسته ما از مسئولان، حمایت معنوی است گرچه شهداب توان مالی محدودی دارد اما تا حد توان تیم را ارتقاء خواهیم داد و تلاش می‌کنیم حرفه‌ای عمل کنیم، در استان یزد بخش خصوصی قوی‌تر از شهداب وجود دارد که به ورزش ورود نکرده‌اند اما درخواست ما این است که اجازه بدهند شهداب همین والیبال و هندبال را دنبال کند و به سایر رشته‌ها فعلاً ورودی نداشته باشد.

با تندروان قرارداد دو سال بسته‌ام

وی در مورد تیم والیبال بانوان نیز افزود: تیم بانوان نیز داریم اما محدود به سطح استان است، بانوان به شدت علاقمند به والیبال هستند اما حواشی پیرامون این رشته برای بانوان بسیار است و امیدواریم با کمک رسانه‌ها بتوانیم این حواشی را از بین ببریم.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب در مورد حفظ سرمربی تیم و برخی بازیکنان نیز بیان کرد: با امیر تندروان قرارداد دو ساله بسته ایم و بعد از بازی‌های آسیایی با هر نتیجه‌ای، کار خود را با او ادامه خواهیم داد.

کاپیتان تیم والیبال شهداب نیز در این نشست در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر حضور سعید معروف در شهداب عنوان کرد: با معروف بیشتر رفیق هستم تا رقیب، ما همیشه در کنار هم به هدف مشترکمان فکر می‌کنیم.

مهدی مهدوی اظهار داشت: جمع کردن اکیپی که به نسل طلایی والیبال شهرت دارد در کنار یکدیگر دشوار است اما شهداب دارد این اقدام را انجام می دهد و حضور تندروان، معروف، غفور، مرندی، عابدینی و … که در اردوهای تیم ملی والیبال حضور داشتند در کنار یکدیگر اگر به قهرمانی منجر شود، خاطرات آن دوران طلایی تکرار خواهد شد.

وی افزود: از سال ۲۰۱۶ دیگر در تیم ملی حضور ندارم بنابراین حضور بازیکنان آن دوران در تیم شهداب، یادآور خاطرات خوبی برای همه ماست و امیدواریم بتوانیم موفقیت های آن دوران را دوباره تکرار کنیم.