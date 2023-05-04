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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۲۶

فرمانده سپاه اراک خبر داد؛

اعزام ۷۰۰ نفر از مردم شهر اراک به منطقه بازی دراز

اعزام ۷۰۰ نفر از مردم شهر اراک به منطقه بازی دراز

اراک-فرمانده سپاه اراک از اعزام ۷۰۰ نفر از مردم شهر اراک به منطقه بازی دراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهجوری ظهر پنج شنبه در آئین اعزام راهیان نور غرب کشور و منطقه بازی دراز اظهار داشت: اردوهای راهیان نور سال ۱۴۰۲ با یادواره شهدای بازی دراز و در ارتفاعات سر پل ذهاب از توابع استان کرمانشاه برگزار می‌شود و خوشبختانه مردم شهر اراک همچون گذشته استقبال باشکوهی از این برنامه داشتند.

فرمانده سپاه ناحیه اراک افزود: بیش از ۷۰۰ نفر از مردم شهر اراک امروز به منطقه بازی دراز اعزام می‌شوند تا در برنامه‌های فرهنگی پیش بینی شده شرکت کنند و در راستای تبیین حماسه‌ها و افتخارات عملیات بازی دراز راویان برجسته کاروان‌های راهیان نور اراک را همراهی خواهند کرد.

وی ادامه داد: عملیات بازی دراز یکی از عملیات‌های غرورآفرین جمهوری اسلامی در مقابل تهاجم ارتش بعث عراق بود که با موفقیت انجام گرفت و این منطقه سرشار از حماسه‌های رزمندگان و مردم است که امروز باید به آحاد مردم و جوانان تبیین و روایت شود.

سرهنگ مهجوری خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین رسالت‌های امروز ما جلوگیری از تحریف و فراموشی فرهنگ نجات بخش دفاع مقدس و انتقال این فرهنگ ارزشمند به نسل جوان است و راهیان نور مؤثرترین روش و کارآمدترین راهکار برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان است و راه اندازی اردوهای راهیان نور غرب کشور قطعاً می‌تواند در تبیین حماسه‌هایی که در آن مناطق انجام گرفته مؤثر باشد.

کد مطلب 5771142

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