اعزام ۷۰۰ نفر از مردم شهر اراک به منطقه بازی دراز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهجوری ظهر پنج شنبه در آئین اعزام راهیان نور غرب کشور و منطقه بازی دراز اظهار داشت: اردوهای راهیان نور سال ۱۴۰۲ با یادواره شهدای بازی دراز و در ارتفاعات سر پل ذهاب از توابع استان کرمانشاه برگزار می‌شود و خوشبختانه مردم شهر اراک همچون گذشته استقبال باشکوهی از این برنامه داشتند.

فرمانده سپاه ناحیه اراک افزود: بیش از ۷۰۰ نفر از مردم شهر اراک امروز به منطقه بازی دراز اعزام می‌شوند تا در برنامه‌های فرهنگی پیش بینی شده شرکت کنند و در راستای تبیین حماسه‌ها و افتخارات عملیات بازی دراز راویان برجسته کاروان‌های راهیان نور اراک را همراهی خواهند کرد.

وی ادامه داد: عملیات بازی دراز یکی از عملیات‌های غرورآفرین جمهوری اسلامی در مقابل تهاجم ارتش بعث عراق بود که با موفقیت انجام گرفت و این منطقه سرشار از حماسه‌های رزمندگان و مردم است که امروز باید به آحاد مردم و جوانان تبیین و روایت شود.

سرهنگ مهجوری خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین رسالت‌های امروز ما جلوگیری از تحریف و فراموشی فرهنگ نجات بخش دفاع مقدس و انتقال این فرهنگ ارزشمند به نسل جوان است و راهیان نور مؤثرترین روش و کارآمدترین راهکار برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان است و راه اندازی اردوهای راهیان نور غرب کشور قطعاً می‌تواند در تبیین حماسه‌هایی که در آن مناطق انجام گرفته مؤثر باشد.