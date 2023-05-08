اختصاص۵۰هزار میلیاردریال ازمصوبات سفررئیس جمهور به آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از مراحل ساخت بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی ارومیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم و پیشران دولت سیزدهم انجام سفرهای استانی است که عامل تحرک مضاعف در اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی و فرهنگی کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته در حدود همین ایام شاهد سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به آذربایجان غربی بودیم، افزود: در این سفر مصوبات بسیار خوبی در حوزههای عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای این استان پیش بینی شد و به لطف پیگیری استاندار، هماهنگی و همراهی سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاهها اتفاقات خوبی هم در استان افتاده است.
۱۳۵۰ طرح نیمه تمام در آذربایجان غربی در مراحل تکمیلی هستند
منصوری با اشاره به تخصیص ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب مصوبات سفر سال گذشته رئیس جمهور به آذربایجان غربی ادامه داد: این عدد کم سابقه برای اعتبارات تملک دارایی است که باعث فعال شدن بسیاری از طرحهای عمرانی، خدماتی و اهرمی برای فعالیت سایر پروژهها شده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه یک هزار و ۳۵۰ پروژه نیمه تمام استانی به واسطه اعتبارات اختصاص یافته فعال شده و مراحل تکمیل خود را پشت سر میگذارند، اضافه کرد: امروز جلسه جمع بندی و پیگیری مصوبات سفر را در ارومیه برگزار میکنیم.
وی گفت: از تأکیدات رئیس جمهور است که در بازدیدها و سفرهای استانی، مصوبات با جدیت دنبال شود و ما هم این را تعهد خود به مردم میدانیم و تاکید داریم وعدهای که دولت داده وعده صادق است و حتماً پیگیری و اجرایی میشود.
معاون اجرایی رئیس جمهور یادآور شد: در یک سال گذشته اتفاقات خوبی در این استان افتاده که امروز جزئیات آن را بررسی و در بازدید میدانی از چند شهرستان از نزدیک در جریان روند اجرای طرحها قرار خواهیم گرفت و هر کمکی هم لازم باشد برای اتمام آنها انجام خواهیم داد.
منصوری تاکید کرد: برنامههای سفر را به صورت مستمر ادامه میدهیم چون تاکید رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت است که تمام پروژهها و ریز پروژههای مصوب سفرهای استانی به صورت جدی تا حصول نتیجه پیگیری شود.
برای اجرای طرحهای نیمه تمام از تهاتر نفت و اعتبارات استانی استفاده میشود
وی افزود: برخی پروژهها مثل همین (بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی ارومیه) که سال ۸۸ اجرای آن آغاز شده ولی درگیر اختلافات بوده است با پیگیری مستمر استاندار و سایر مسؤولان آذربایجان غربی مسیر بازگشتش به حوزه خدماتی و درمانی انجام شد و با تأمین اعتبار مناسب سعی میشود ظرف یکی و ۲ سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد
معاون اجرایی رئیس جمهور یادآور شد: برای اجرای طرحهای نیمه کاره از اعتبارات سازمان برنامه، تهاتر نفت و اعتبارات استانی استفاده میشود.
معاون اجرایی رئیس جمهور و سخنگوی دولت صبح دوشنبه از طریق فرودگاه شهید باکری وارد ارومیه شده و مورد استقبال مسئولان استان آذربایجان غربی قرار گرفتند.
معاون اجرایی رئیس جمهور و سخنگوی دولت در بدو ورود با حضور در مزار شهدای باغ رضوان ارومیه با اهدای گل و نثار فاتحه یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند.
حضور در برخی شهرستانهای جنوب آذربایجان غربی، بازدید از برخی طرحهای عمرانی، همچنین بررسی اقدامات صورت گرفته در آذربایجان غربی از جمله برنامههای منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در این سفر یک روزه است.
بازدید از دریاچه ارومیه، دیدار با طلاب و دانشجویان و همچنین بازدید از مرکز درمان بیماران سرطانی ارومیه از برنامههای بهادری جهرمی سخنگوی دولت در این سفر عنوان شده است.
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