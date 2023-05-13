ارائه بیش از یک میلیون و ۶۹۰ هزار اقدام برخط با هدف خدمت به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از فناوری‌های نوین باعث سرعت دهی در فرایندهای قضائی شده است و خدمت رسانی به مردم را گسترش داده است. استفاده از فناوری‌های نوین باعث شده است شکل جدیدی از ارائه خدمات ایجاد شود تا ضمن سادگی و سهولت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات را به همراه داشته باشد. ارتباط کلانتری‌ها با مراجع قضائی به صورت برخط با همین هدف یعنی دسترسی آسان و خدمات باکیفیت‌تر به مردم ایجاد شده است.

با اجرای این طرح شاهد تسریع فرایندهای قضائی و ارائه سرعت در خدمات به مردم با بهره گیری از فناوری‌های نو بوده ایم. در این طرح ارتباط کلانتری‌های سراسر کشور با مراجع قضائی به صورت الکترونیک و برخط است و دریافت مستقیم و برخط شکواییه در راستای اجرای ماده ۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری فراهم شده است. اگر کسی به کلانتری مراجعه کند شکواییه تنظیم و به صورت برخط برای مراجع قضائی ارسال می‌شود.

در گذشته روش‌های کاغذی و سنتی باعث طولانی شدن فرایندها می‌شدند و حتی وقت زیادی از مردم می‌برد این در حالی است که امروز همه این اقدامات به صورت برخط اتفاق می‌افتد و باعث سرعت دهی به امور مردم شده است. بر اساس "شیوه نامه ساماندهی ارتباط الکترونیکی بین مراجع قضائی و ضابطان" مراجع انتظامی پس از دریافت شکواییه یا اطلاع از وقوع جرم بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص جرایم مشهود و غیرمشهود اقدام می‌کنند و باید کلیه اسناد مرتبط با پرونده از قبیل شکواییه، صورتجلسه، اظهارات طرفین و سایر مدارکی را که ارسال الکترونیکی آن‌ها امکان پذیر است در سامانه ارتباط الکترونیکی بارگذاری و برای مراجع قضائی ارسال کنند. همچنین مراجع انتظامی موظفند اطلاعات پرونده را در قالب داده الکترونیکی مطمئن در فرم‌های موجود در سامانه ثبت و به مراجع قضائی ارسال کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در سند تحول قضائی بر ارائه خدمات آسان و رایگان تاکید شده است گفت: این سند یکی از مهمترین اسناد بالادستی کشور است و ما نیز تمام تلاشمان را به کار گرفته ایم تا آن را به صورت کامل محقق کنیم.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه ارائه خدمات آسان به مردم یکی از اولویت‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است گفت: هوشمند سازی فرایندها این امکان را فراهم کرده است که با استفاده از فناوری‌های روز دنیا خدمات آسان‌تری به مردم ارائه داشته باشیم. این خدمات به شکلی طراحی شده اند تا به آسانی در اختیار مردم قرار گیرد و آنان بتوانند به سهولت از این خدمات استفاده کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه طرح ارتباط کلانتری‌ها با مراجع قضائی یکی از اقداماتی است که در راستای ارائه خدمات آسان به مردم ارائه شده است گفت: این طرح در راستای ماده ۳۷ آئین دادرسی کیفری ایجاد شده است. زمانی که فرد به کلانتری مراجعه کند و شکایت خود را مطرح کند به صورت برخط به دادسراها ارجاع داده می‌شود و اقدامات متفاوتی روی یک پرونده صورت می‌گیرد. این برخط بودن باعث سرعت در اقدامات می‌شود، فرآیندها را تسریع می‌کند و قابلیت پیگیری را ایجاد می‌کند.

کاظمی‌فرد تسریع فرایندهای قضائی، از بین رفتن چالش‌های قدیمی، قابلیت پیگیری، ارائه خدمات آسان، سرعت عمل در فرایندها، تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی را برخی از ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: نگاهمان این است که با استفاده از فناوری‌های روز دنیا در جهت ارائه خدمات باکیفیت‌تر گام برداریم. فناوری‌های نوین شرایطی فراهم می‌سازد تا ارائه خدمات ساده‌تر شود و دریافت کننده خدمت با راحتی و آسانی خدمت خود را دریافت کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۶۹۹ هزار و ۶۹۷ اقدام برخط در راستای ماده ۳۷ آئین دادرسی کیفری میان کلانتری‌ها و مراجع قضائی به صورت الکترونیک صورت گرفته است، گفت: وقتی که فردی شکایتی را مطرح می‌کند اقدامات متفاوتی بر روی یک پرونده صورت می‌گیرد. برخی از این اقدامات شامل شکواییه، صورت‌مجلس، ارسال مدارک الکترونیکی، گزارشات و تحقیقات است. با تلاش‌هایی که صورت گرفته است این اقدامات به صورت الکترونیک و برخط از کلانتری‌ها به دادسراها و مجتمع‌های قضائی ارسال می‌شود و در تسریع فرایندها و خدمت به مردم نقش مهمی ایفا می‌کند.