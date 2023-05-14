چرا بیمه ایران را خریداری کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت‌های بیمه‌ای مختلفی بیمه شخص ثالث را صادر می‌کنند و هر یک می‌توانند تا سقف تعهدات مشخص شده از سوی بیمه مرکزی تعهدات در نظر گیرند. بیمه ایران هم یکی از بیمه‌گرهای قدیمی و معتبر است که با توجه به شرایط بیمه نامه، بهترین خدمات را ارائه می‌کند. در حقیقت بیمه ایران در رشته‌های مختلفی فعالیت دارد و می‌توان گفت که ۵۰ درصد از سهم بیمه بازرگانی کشور در اختیار این شرکت بیمه‌ای است. از این رو برای اینکه با پوشش‌ها و شرایط بیمه ثالث ایران بیشتر آشنا شوید تا انتهای متن همراه ما باشید.

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث جزو رشته بیمه‌های اتومبیل است که با استقبال زیادی روبه رو شده است. این بیمه نامه به علت اجباری بودن سهم فروش بیشتری در صنعت بیمه دارد. دقت کنید که تمام خودروها باید بیمه ثالث را تهیه کنند تا هنگام بروز حادثه‌های رانندگی نگرانی برای جبران خسارت‌های رخ داده نداشته باشند. همچنین اگر این بیمه نامه را برای وسایل نقلیه زمینی خود خریداری نکرده باشید، پلیس راهنمایی و رانندگی می‌تواند وسیله نقلیه شما را توقیف کرده و به پارکینگ هدایت کند.

به طور کلی بیمه شخص ثالث دو پوشش اصلی پرداخت خسارت جانی و مالی اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می‌دهد. همچنین بیمه ثالث بیمه ایران به صورت سالانه، شش ماهه و کوتاه مدت یک ماهه و دو ماه قابل خریداری است و بیمه‌گزار با توجه به شرایط خود می‌تواند این بیمه نامه را تهیه کند.

پوشش‌های بیمه شخص ثالث بیمه ایران

بیمه شخص ثالث دو نوع خسارات مالی و جانی یا خسارات بدنی شخص ثالث را پوشش می‌دهد. بیمه‌گر متعهد به پرداخت حداکثر پوشش بیمه شخص ثالث اتومبیل برای جبران خسارت های‌جانی و مالی مطابق حداکثر تعهدات توافقی در بیمه‌نامه شخص ثالث است.

خسارت مالی: خسارت‌هایی که به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود مانند تصادف و خسارت به خودروی ثالث. چنین خسارت‌هایی، زیان مادی شخص ثالث دارنده وسیله نقلیه موضوع بیمه را شامل می‌گردد.

خسارت بدنی: خسارت‌های جانی به اشخاص ثالث مانند: فوت، نقص عضو و هزینه‌های درمان پزشکی ناشی از حادثه باشد. خسارت بدنی پرداختی یا ارش به نوعی از دیه گفته می‌شود که مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده است. این خسارت‌ها صدماتی مانند: شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا کلی، دیه فوت و هزینه معالجه اشخاص ثالث در اثر حوادث را در برمی‌گیرد.

پوشش حوادث راننده: خسارت جانی راننده مقصر آسیب‌دیده به‌شرط داشتن گواهینامه معتبر و مرتبط با خودرو، تحت پوشش خرید بیمه ثالث قرار می‌گیرد. خسارت خودروی راننده مقصر با بیمه بدنه قابل جبران است.

خرید بیمه شخص ثالث از بیمه دات کام

بیمه دات کام به عنوان یکی از کارگزاری‌های آنلاین خرید بیمه، شرایط استعلام و مقایسه خدمات بیمه‌ای را برای تمام افراد فراهم کرده تا همه بیمه‌گزارها بتوانند با خیالی راحت بهترین بیمه نامه را تهیه کنند. این سامانه مجوز بیمه مرکزی را دریافت کرده و به صورت ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته در خدمت بیمه‌گزارها است. خدمات بیمه ایران در این سایت ارائه می‌شود و امکان خرید اینترنتی انواع بیمه شخص ثالث برای مشتری‌ها و بیمه‌گزارها فراهم شده است. در این مجموعه می‌توان قبل از خرید بیمه نامه مورد نظر خود، از مشاوره‌های تخصصی و کارشناس‌های بیمه‌ای مشاوره رایگان دریافت کنید. همچنین به راحتی شرایط استعلام بیمه نامه در شرکت‌های بیمه‌ای امکان پذیر است تا ارزان‌ترین بیمه و بهترین بیمه نامه را خریداری کنید.

چرا بیمه ایران را خریداری کنیم؟

با توجه به اینکه خودروها قیمت‌های متفاوتی دارند و هزینه‌های جبران خسارت‌های مالی ناشی از حادثه تصادف روز به روز بیشتر می‌شود، داشتن بیمه شخص ثالث جزو ملزومات برای هر وسیله نقلیه‌ای است. دلایل مختلفی وجود دارد که افراد از شرکت بیمه ایران، بیمه نامه اتومبیل و سایر بیمه‌ها را خریداری می‌کنند که این موارد به شرح زیر است:

تعداد زیاد مراکز پرداخت خسارت نسبت به دیگر شرکت‌های بیمه

ارائه پوشش کشیدن میخ یا اشیای تیز روی بدنه خودرو

گستردگی بالای شعب و نمایندگی‌های این شرکت در سراسر ایران

دریافت خسارت بیمه شخص ثالث از بیمه ایران

همانطور که اشاره شد، بیمه شخص ثالث دو نوع پوشش جانی و مالی را تحت پوشش دارد و می‌تواند تا سقف تعهدات خود جبران خسارت انجام دهد. از طرفی هم برای دریافت خسارت‌های مالی و جانی در بیمه شخص ثالث نیاز به ارائه مدارک است که این مدارک به شرح زیر هستند:

مدارک خسارت‌های مالی:

اصل برگه کروکی یا گزارشات مقامات انتظامی

کارت ماشین یا سند مالکیت هر دو طرف حادثه

اصل و کپی کارت ملی هر دو طرف حادثه

اصل و کپی بیمه نامه دو طرف حادثه

گواهینامه راننده مقصر و راننده زیان دیده شده

مدارک خسارت‌های جانی:

بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه

اصل و تصویر گواهینامه مقصر حادثه

رای بدوی و تجدید نظر دادگاه (در صورت اعتراض هر یک از طرفین)

تصویر برابر اصل شده مدارک فوت

معاینه جسد

جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات

انحصار وراثت نامحدود

قیم نامه (در صورت وجود صغیر در ورثه)

تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

تصویر شناسنامه اولیاء دم (بازماندگان)

تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه

اصل و کپی کارت ملی راننده مقصر حادثه

گزارشات مقامات انتظامی‌اعم از اولیه و نهایی

کپی برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی‌دادگستری

کپی برابر اصل شده اوراق بازجویی جهت قبولی تقصیر طرفین حادثه

گزارش پزشکی قانونی جهت مصدومین

عوامل تاثیرگذار بر قیمت نرخ بیمه شخص ثالث شرکت بیمه ایران

دیه به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در قیمت بیمه ثالث است و در ابتدای هر سال نرخ آن مشخص خواهد شد. قوه قضاییه در ابتدای هر سال مبلغ دیه را مشخص می‌کند و به بیمه مرکزی اعلام خواهد کرد. در نتیجه دیه می‌تواند بیشترین تاثیر را در قیمت گذاری بیمه نامه ثالث داشته باشد. اما به طور کلی علاوه بر نرخ دیه، عوامل مختلف دیگری هم بر قیمت بیمه شخص ثالث تاثیر دارد. این عوامل عبارتند از:

تخفیف عدم خسارت

جریمه دیرکرد بیمه‌نامه

تعداد سیلندر

سال ساخت

کاربری خودرو

میزان پوشش بیمه نامه

تخفیف شرکت بیمه

مدت اعتبار بیمه نامه

عمر خودرو

مدت اعتبار بیمه نامه شخص ثالث چقدر است؟

به طور معمول اعتبار بیمه شخص ثالث یکساله است، اما شرکت بیمه ایران بیمه نامه را برای مدت کوتاه مانند: ۹ ماهه، شش ماهه و سه ماهه هم صادر می‌کند. قیمت بیمه نامه ثالث با توجه به مدت زمان انتخابی به ترتیب ۳۰ درصد، ۶۰ درصد و ۹۰ درصد از حق بیمه یکساله است. می‌توان اینگونه بیان کرد که حق بیمه برای بیمه نامه‌های کوتاه مدت حدود ۱۸ الی ۲۰ درصد بیشتر از حق بیمه یک ساله است. از این رو ما به شما توصیه می‌کنیم که بیمه ثالث سالانه را انتخاب کنید تا علاوه بر مقرون به صرفه بودن، اعتبار بیشتری هم برای خودروی شما در نظر گرفته شود.

آیا بیمه شخص ثالث تخفیف عدم خسارت دارد؟

اگر بیمه‌گزار در زمان اعتبار بیمه نامه دچار خسارت و تصادف نشود، مشمول دریافت تخفیف عدم خسارت خواهد شد. نرخ سال تخفیف‌ها هم در بیمه ایران با توجه به تعرفه‌های مصوب برای سال اول ۵ درصد، سال دوم ۱۰ درصد، سال سوم ۱۵ درصد است و در صورت ادامه تمدیدها می‌توان تا سال چهاردم به ۷۰ درصد برسد. جدول سال تخفیف بیمه شخص ثالث به شکل زیر محاسبه می‌شود:

تخفیف عدم خسارت میزان سال تخفیف به درصد سال اول تخفیف ۵ درصد سال دوم تخفیف ۱۰ درصد سال سوم تخفیف ۱۵ درصد سال چهارم تخفیف ۲۰ درصد سال پنجم تخفیف ۲۵ درصد سال ششم تخفیف ۳۰ درصد سال هفتم تخفیف ۳۵ درصد سال هشتم تخفیف ۴۰ درصد سال نهم تخفیف ۴۵ درصد سال دهم تخفیف ۵۰ درصد سال یازدهم تخفیف ۵۵ درصد سال دوازدهم تخفیف ۶۰ درصد سال سیزدهم تخفیف ۶۵ درصد سال چهاردهم تخفیف ۷۰ درصد

به طور کلی مهم است که بیمه شخص ثالث را به موقع تمدید کرد تا در صورت بروز حادثه‌های رانندگی نگرانی برای جبران خسارت‌های رخ داده وجود نداشته باشد.

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