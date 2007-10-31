2700 هکتار از اراضی تالش به کشت دوم اختصاص یافت

منوچهر غفارپور در گفتگو با خبرنگار مهر در تالش، افزود: در سال زراعی86 پس از برداشت محصول شالی، دوهزار و 200 بهره بردار تالشی اقدام به کشت دوم کردند.

وی خاطر نشان کرد: این بهره برداران در اراضی زراعی ، راتون، حبوبات، انواع سبزیجات، کلزا، ترب و شبدر کشت کردند.

غفارپوربیان داشت: از این میزان سطح زیر کشت 10 هزار تن محصول زراعی کشت دوم به ارزش اقتصادی 60 میلیارد ریال برداشت خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی تالش در زمینه اهمیت کشت دوم نیز عنوان کرد: این کشت به رغم کمک به اقتصاد خانوارهای روستایی، حفظ و ایجاد شغل در تقویت خاک، ذخیره ازت و ریزمغزی ها تاثیر بسزایی دارد.

وی همچنین یادآورشد: هشت هکتار مزرعه الگوی کشت دوم با اعتبار 40 میلیون ریال در قالب پروژه های ترویجی نیز با بکارگیری یک مهندس ناظر دراین منطقه در دست اقدام است.

غفارپور در ادامه از آغاز برداشت لوبیا در 812 هکتار از زمین های تالش خبرداد و پیش بینی کرد 460 تن لوبیا به ارزش اقتصادی پنج میلیارد و520 میلیون ریال امسال برداشت شود.