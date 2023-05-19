دریافت 23 MB کد مطلب 5783732 https://mehrnews.com/x329Tn ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۵۹ کد مطلب 5783732 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۵۹ حقابه ایران از هیرمند چقدر است؟ تصاویری از بررسی حقابه ایران از رود هیرمند را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط حقآبه ایران از هیرمند با قاطعیت و جدیت مسئولین پیگیری شود/ سران قوا در راستای منافع ملت گام بردارند رهایی ۴۵۰ میلیون مترمکعب حقابه از سد درودزن محرابیان: آب در کجکی وجود دارد/ عذر دولت افغانستان پذیرفتنی نیست عدم تأمین حقابه هیرمند از سوی افغانستان به هیچ وجه قابل قبول نیست افغانستان اخطار رئیسجمهور درباره حقابه ایران را دریافت کرده است برچسبها حقابه حقابه ایران از هیرمند حقابه هیرمند حقآبه سیستان و بلوچستان حقآبه مردم سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی
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