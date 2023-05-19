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کد مطلب 5783732
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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۵۹

حقابه ایران از هیرمند چقدر است؟

حقابه ایران از هیرمند چقدر است؟

تصاویری از بررسی حقابه ایران از رود هیرمند را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
      12 4
      پاسخ
      ازاین همسایه های حقه باز مون چیزی درنمیاد ... جز مهاجر که از افغانی بودن خودشون بیزار هستند واومدن اینجا ایرانی بشن از افغانستان جز کودک کار که چشاشون بدست مردم ایران برای کمک هست چیزی درنمیاد
      • سام IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
        5 1
        مواظب غرورت باشه که خداوند رحمان ورحیم هس آدم های نیازمند همه جای دنیا هس فرقی نمیکنه .که یک شبه از عرش به فرش نیای
    • IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
      11 2
      پاسخ
      جواب خدمات به طالبان همینه
    • محمد IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
      5 1
      پاسخ
      ممنون از خبرگزاری مهر بابت بازتاب مشکلات سیستان
      • سعید IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۵
        1 2
        سلام داداش باید تنها کاری که ایران می تونه بکنه یه موشک به وسط سد کجکی بزنه تا آرد بشه ایران سپاه داره خیلی قدرت داره آمریکا عرض 24ساعت یه مقر به این بزرگی با خاک یکسان کرد ایران می تونه پدرشون دربیاره ولی خود ایران تحمل کرده نگاه کنه چکار می‌کنه افغانستان اگه ببینه نه هیچ عکس العملی نکنه نگاه چطور
    • محمد IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
      3 0
      پاسخ
      ممنون از خبرگزاری مهر بابت بازتاب مشکلات سیستان
    • IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
      7 5
      پاسخ
      افغانستان و ایران برادرن لطفأ آب را رها کنيد ایران همسایه خوب افغانستان است
    • IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
      9 1
      پاسخ
      افغانستان و ایران برادرن لطفأ آب را رها کنيد ایران همسایه خوب افغانستان است
    • داود IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
      6 10
      پاسخ
      اقایون مسیول کشور یه بار حرف مردم رو گوش کنید افغانیها رو بیرون کنید قبل از اینکه دیر بشه
      • وطن IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
        10 3
        یعنی وقتی موضوع اب میاد به مهاجرین زورتون میرسه تو امریکاه کل اروپاه پره ایرانیه چرا اونا مهاجر ایرانی رو نمیاره وسط شما چقدر ضعیف کش هستین طالبان اب نمیده گناه مهاجرین چیه بعدش مهاجرین رو بیرون هم کنین طالبان از خداشون هست که ملتش برگرده مطمغن باشین باین نقشه فشار به مهاجرین چیزی حل نمیشه زشته
    • یحیی نجفی ا ت ب ا ع. هستم IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
      7 4
      پاسخ
      سلام بازار و خشن باید با طالبان برخورد شود چون انسانیت راه نمیفهمن باید حق آب ایران راه یه مشت دزد نهفم با زور گرفت
    • بشیراحمد AE ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
      4 4
      پاسخ
      باید طالبان باید حق آبه ایران درست بدهد تنها دوست واقعی ملت افغانستا ن فقط ایران است
    • محسن IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
      8 4
      پاسخ
      تصاویر ماهواره ای حاکی از تزویر و دروغگویی طالبان است و نباید به هیچ یک از سخنان این دشمنان دین مبین اسلام اعتماد کرد , ریاکارانی که سر بر سجده شیطان گذاشته اند!!!😈
    • IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
      11 6
      پاسخ
      الان جلوی این طالب ها را نگیرید فردا روزی بد تر از اسرائیل میشوند این را یاداشت کنید
    • IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
      4 11
      پاسخ
      با سلام ما دوباره داریم اشتباه اذربایجان رو تکرار میکنیم ما باید با تصویب کشت خشخاش در منطقه شرق کشور . درامد طالبان رو از که از فروش تریاک بدست میاره محدود کنیم که فردا روزی با درامد سرشار مواد مخدر واسمون مثل اذربایجان شاخ نشه و از همین طریق کشت خشخاش در کشور طالبان رو تحت فشار بذاریم و مولفین ب
    • IR ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
      8 17
      پاسخ
      می دانید که طالبان آقای رئیسی را تهدید کرد که از آب حرف نزند . حالا که طالبان ضعیف است و هیچ کشوری او را به رسمیت نمی شناسد و حامی افغانستان نیستند . بهتر است ایران همین امروز به افغانستان حمله کند و اشغال کند . و تمام سد های افغانستان را منفجر کنید که ایران از خشکسالی نجات پیدا کند .
      • محب الله IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
        9 7
        مگه الکی یه برداری من ، که به همین را حتی تمامی سدها رو منفجر کونی مگه دستی طالبان رو از پشت بستی
      • IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
        3 1
        هههههههه بی خیال
    • جل‌الخالق! IR ۰۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
      15 13
      پاسخ
      #اخراج افاغنه از ایران
      • عشق۵۲۸ IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
        4 4
        شما جز همین حرف که اخراج مهاجر چیز دیگه از دستتون برنمیاد دیوار کوتاه تر از مهاجر نمیبینید اولا راه ندین مرز ببندید دوما وقتی راه میدین منت نزارین اروپاه هم پره مهاجر ایرانیه مثل شما منت سر مهاجرین ایرانی نمیزاره
    • سهراب IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
      6 3
      پاسخ
      آخه برادر من طالبان روچه به عدالت یمشت وهابی ماقبل تاریخ هستن این جماعت خل وچل
    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
      4 7
      پاسخ
      مساله حقابه هیرمند تو هفت جلد یادداشت های اسد الله علم خوب منعکس شده . افغانی ها از این به عنوان اهرم فشار استفاد می کنند و نمی دهند . به لحاظ تاریخی این طور بوده . این قدر نفت مجانی به افغانستان ندهید .
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
      14 3
      پاسخ
      شماخودتون بودید که کروه تروریستی طالبان را جنبش اصیل منطقه نامدیداین دردیه که خودتون واسه خودتون به وجود آوردید مردم افغانستان مسول اعمال شما واعمال طالبان نیست
    • عباس IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
      8 11
      پاسخ
      گاز نفت رو قطع کنید افغان هار رو از کشور اخراج کنید ولی دم این افغان ها گرم دست بکنی تو عسل بزاری دهنشون بازم گاز میگیرن جناب ریسی اینم از کارت شهروندی دادن به افغان ها اینم جوابت فقط نون من کاگر و امثال ما رو آجر کردی خدا ازت نگذره
    • سادات IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
      9 2
      پاسخ
      یعنی خاک بر سرتون با این همه مماشات
      • احمد شهریاری پس این همه موشک برای چی ساختی رهبر ا IQ ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
        3 1
        این همه موشک ساختی برای چی ساختی که التماس بکنی
    • ناشناس IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
      4 6
      پاسخ
      یک مُشت افغانی که تازه از غار بیرون آمده اند به رئیس جمهور محبوب ما توهین کرده اند و مقامات و مسئولین کشور باید به این توهین یک جواب دندان شکن بدهند هر چند که طالبان غار نشین چه می فهمن که منطق چیه ،فقط باید این افغان ها را از مملکت ایران بیرون راند تا در مملکت خودشان از گرسنگی به جان هم بیفتند
    • IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
      4 3
      پاسخ
      برادران من چراهمه فقط دارن یه نظرمیدن بگیدآقاهرچه طالب توایران هست منظورم پشتونها بندازیدبیرون فارسهاخوشحالهم میشن ازفارسهاعلیه پشتونهای طالب استفاده بشه میتونیم ایران و افغانستان رویکجاکنیم الان وقتشه اینهاهمه رابکشیدفردای روزدردسرمیشه اگه پیشگیری نشه این مسئله خیلی حساسیه افغانستانوبایدفتح کرد
    • بی غش IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
      4 1
      پاسخ
      ابرهایی که اب هیرمند رو تامین میکنه از ایران وارد افغانستان میشه چرا مثل اروپایی ها که ابرها رو مکانیزه بارور می کنند و باعث خشکسالی های اخیر شدند ایران هم ابرها رو هنگام ورود به ایران بارور نمیکنه تا قطره ابی هم به افغانستان نرسه ! چرا جنگ ! چرا تهدید ! الان دیگه دوره زمونه هوش مصنوعیه !
    • IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
      4 0
      پاسخ
      س چرا ابرها رو بارور نمیکنید تا ایران از کم ابی نجات پیداه کنه الان دریای خزر هم داره عقب نشینی میکنه فردا اونم مثل دریاچه ارومیه خشک میشه مقامات به این توجه ویژه کنن
    • محمدی IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
      5 0
      پاسخ
      حقابه را باید از راه های قانونی دنبال کرد ولی صحبت این است که ده ها میلیارد متر مکعب آب از بارش های پدید آمده در کشور خودمان، با عنوان سیل بدون استفاده و با ایجاد خسارت فراوان از کشور خارج می شود، که در صورتیکه آن را مهار و ذخیره کنیم، می توان در زمان و مکان مناسب از آن استفاده کرد.
    • حکمت الله ذکی IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
      4 1
      پاسخ
      یادی از حرف های حسن ریوندی افتادم که میگفت ما ایرانی ها در همه مسایل فوق تخصص هستیم الان تمام نظرات را که برادرهای ایرانی نوشته اند خواندم که واقعا حرف های آقای ریوندی دقیق بوده بهتر است مسئله آب میان دوکشور همسایه توسط مسولین و متخصصین بخش بررسی گردد ملت عام نباید درگیر این مسئله شود
    • محسن IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
      3 1
      پاسخ
      سلام عرض ادب همین مهاجرین افغانستان کی خوشحال است که‌ طالبان آب قعط کرده
    • IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
      2 0
      پاسخ
      همون نظرات تکراری فقط میگین افغان ها را از این خارج کنین
      • CA ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
        0 0
        سلام دوستای گلم رئیس جمهور های قبلی افغانستان به کشورهمسایه ما که ایران هست ازتاریخ چند الی انتهای تاریخ چندچقدمترمکعب آب درسالی وعده کرده بایدعمل بشه وبعدمیبینیم همسایه ماچه خوبی به مامردم افغانستان میکنه درست الان آب کمه بایدکم بدهیدمردم افغانستان دروسط فوتبال قدرت های همسایه وجهان مونده
    • سام IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
      1 3
      پاسخ
      حق آبه که اینکار ایران حق داره از منابع ملی ویا سرمایه های کشور افغانستان باید غرامت بده به کشور ویا برق بده در عوض آب بگیره مفت ومجانی که نمیشه ما الان در ایران زندگی میگنم و شهروند افغانستانی محسوب میشم داریم در سال کلی هزینه بابت مدرکی بدردنخورپرداخت می‌کنیم

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