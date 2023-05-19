به گزارش خبرگزاری مهر، احسان صالحی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به موضوع انتقال حقابه ایران از رود هیرمند، نوشت: بیانیه حکومت افغانستان نشان می‌دهد پیام اخطار قاطع رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه حق مردم‌مان را هر جا باشد می‌گیریم، دریافت شده. در این بیانیه ۳ بار تأکید شده که به موافقتنامه آب میان ایران و افغانستان و انتقال آب به ایران متعهد هستیم.

وی‬ یاد‬آور‬ شد: ‬ البته گفته‌اند که برای انتقال، کمبود آب دارند که ‏این هم بیشتر توجیهی برای نقض تعهدات در گذشته است چرا که با وجود نقشه‌های ماهواره‌ای و محاسبات کارشناسی، وضعیت آب قابل اندازه‌گیری و با اخطار امروز، طرف افغانستانی ناگزیر از عمل به تعهداتش است.