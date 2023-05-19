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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۰۳

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت:

افغانستان اخطار رئیس‌جمهور درباره حقابه ایران را دریافت کرده است

افغانستان اخطار رئیس‌جمهور درباره حقابه ایران را دریافت کرده است

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: بیانیه حکومت افغانستان نشان می‌دهد پیام اخطار رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه حق مردم‌مان را هرجا باشد می‌گیریم، دریافت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان صالحی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به موضوع انتقال حقابه ایران از رود هیرمند، نوشت: بیانیه حکومت افغانستان نشان می‌دهد پیام اخطار قاطع رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه حق مردم‌مان را هر جا باشد می‌گیریم، دریافت شده. در این بیانیه ۳ بار تأکید شده که به موافقتنامه آب میان ایران و افغانستان و انتقال آب به ایران متعهد هستیم.

وی‬ یاد‬آور‬ شد: ‬ البته گفته‌اند که برای انتقال، کمبود آب دارند که ‏این هم بیشتر توجیهی برای نقض تعهدات در گذشته است چرا که با وجود نقشه‌های ماهواره‌ای و محاسبات کارشناسی، وضعیت آب قابل اندازه‌گیری و با اخطار امروز، طرف افغانستانی ناگزیر از عمل به تعهداتش است.

کد مطلب 5783379

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    نظرات

    • IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      جواب طالبان همانند بدهکاری هست که توان پرداخت بدهی خود را دارد اما می گوید ندارم اگر داشتم حتما بدهی شما را می دهم .... که این خود یگ نیرنگ یا خدعه از طرف طالبان هست

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