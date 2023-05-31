به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سریال درام جنایی کمدی سیاه اچ‌بی‌او که به تازگی با فصل چهارم خود به پایان رسید، در کمال تعجب بینندگان شاهد حضور گی‌یرمو دل تورو، برنده جایزه اسکار و فیلمساز کهنه‌کار، در یکی از قسمت‌های آن بود.

دیروز این فیلمساز با استفاده از صفحه توییتر خود، از بیل هیدر سازنده و کارگردان این سریال تمجید کرد و نوشت: «بری» یک تجربه زیبا بود - درخشان، شلوغ، جسور، پر از نوآوری و انسانیت و آشفته. و منادی استعداد بیل هیدِر به عنوان کارگردان و نیروی راهنمای مجموعه. فیلمسازی خوش بیان، شجاع و با فرهنگ.

بیل هیدر در این سریال در نقش شخصیت اصلی هم بازی کرده و همچنین به عنوان نویسنده و تهیه‌کننده سریال نیز حضور داشت. این سریال که برنده جایزه امی است، درباره یک قاتل است که برای از بین بردن یک هدف در کلاس بازیگری نفوذ می‌کند اما متوجه می‌شود که بازیگری او را به سمت خود می‌کشد؛ بنابراین او زندگی جنایی را رها می‌کند تا حرفه بازیگری را دنبال کند.

در «بری» علاوه بر بیل هدر، گروهی از بازیگران شامل استفن روت، سارا گلدبرگ، گلن فلشلر، آنتونی کاریگان و هنری وینکلر نیز نقش‌آفرینی کرده‌اند.

این سریال از مارس ۲۰۱۸ از شبکه اچ‌بی‌او پخش شد. فصل دوم سریال بری سال ۲۰۱۹ پخش شد و توانست رکورد بیش از دو میلیون بیننده را بشکند. فیلمبرداری فصل سوم به خاطر شرایط کرونا مدتی به تعویق افتاد.

گی‌یرمو دل تورو قرار است یک انیمیشن اقتباسی از رمان فانتزی کازوئو ای شی گورو با عنوان «غول مدفون» را بسازد. شایعاتی هم وجود دارد مبنی بر اینکه وی فیلم «فرانکشتاین» را با گروهی از بازیگران شامل اسکار آیزاک، اندرو گارفیلد و میا گوث خواهد ساخت.