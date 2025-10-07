به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، جیسون بیتمن در حال مذاکره است تا برای یونیورسال با اقتباس از رمان «شریک» جان گریشام یک فیلم سینمایی بسازد.

به این ترتیب بیتمن، برنده جایزه امی، سومین فیلم بلند خود را به عنوان کارگردان تجربه خواهد کرد. وی که بازیگر، تهیه‌کننده اجرایی و کارگردان سریال «اوزارک» است، تهیه‌کننده اجرایی «شریک» نیز خواهد بود.

گراهام مور که نویسنده برنده جایزه اسکار برای «بازی تقلید» است، نوشتن فیلمنامه از این رمان را که سال ۱۹۹۷ منتشر شده، برعهده دارد. حقوق این پروژه پیش از این در دست شرکت «نیو ریجنسی» بود که آثار کلاسیک گریشام شامل «زمان کشتن»، «موکل» و «هیئت منصفه فراری» را به فیلم درآورد.

تام هالند دیگر تهیه‌کننده این فیلم خواهد بود و هرچند هنوز قراردادش را نهایی نکرده، اما گفته می‌شود او نقش پاتریک لانیگان، شریک جوان یک شرکت حقوقی را بازی خواهد کرد که مرگ خود را در یک ماشین در حال سوختن جعل می‌کند. او همسر، دختر تازه متولد شده و یک راز را پشت سر می‌گذارد چون با دزدیدن ۹۰ میلیون دلار از یکی از مشتریان شرکت حقوقی فاسد خود، مجبور به این کار شده تا وارد یک زندگی جدید شود. او شادی و عشق را در آمریکای جنوبی می‌یابد، اما درنهایت مجبور می‌شود خود را به اف‌بی‌آی تحویل دهد و با همسر، فرزند و زندگی‌ای که پشت سر گذاشته، روبه‌رو شود.

بیتمن پیش از این برای کارگردانی سریال «اوزارک» نامزدی انجمن کارگردان‌ها را به دست آورده بود و سال ۲۰۱۹ نیز جایزه امی را برای کارگردانی «اوزارک» دریافت کرد. او پیش از این کارگردانی «دنیاهای بد» و «خانواده فانگ» را انجام داده و در حال حاضر با سریال «خرگوش سیاه» نتفلیکس دیده می‌شود که هم بازیگر و هم تهیه‌کننده اجرایی و کارگردان آن است.