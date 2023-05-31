مدیر آرامگاه حافظ آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امروز (چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه) در حاشیه برگزاری هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع بازداشت مدیریت آرامگاه حافظ بعد از پخش ویدئوی اخیر در فضای مجازی گفت: خانم ادهم همکار خوب، متخصص، کارشناس و مؤمنه ما امروز صبح بعد از دو شب بازداشت با قید وثیقه آزاد شد و در جلسه دولت درباره این موضوع بحث شد. ارزش‌های خانم ادهم برای ما محرز است.

وی تصریح کرد: هرگونه رفتار مغایر با فرهنگ و اصول اجتماعی مردم ما در جایی صورت بگیرد که با بخش‌های دولتی نسبتی دارد طبق قانون باید در هیئت تخلفات بررسی شود و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

ضرغامی افزود: قاعدتاً در مورد مدیر شایسته‌ای که یک هفته قبل مورد تقدیر وزارت خانه و دولت قرار گرفته و در جریان سفرهای نوروزی رکورد همه بازدیدها را جابجا کرد و همچنین در شب‌های احیا اتفاق متفاوتی را سامان داده، به علت یک اتفاق که در عرض چند دقیقه به طول انجامیده، نباید بازداشت صورت می‌گرفت.

وزیر میراث فرهنگی بیان کرد: به نظر می‌رسد رویه ریاست قوه قضائیه و رئیس جمهور و رئیس مجلس با این بازداشت‌ها متفاوت است و آنها موافق این اقدام نیستند.

وی یادآور شد: ما برای حل این مسئله تلاش زیادی در این مدت کردیم و پیگیری زیادی صورت گرفت. همراهی وزیر کشور، وزیر دادگستری و سایر دست اندر کاران در این مسیر جای قدردانی دارد.

ضرغامی خاطرنشان کرد: امید است بعد از این در مورد اتفاقات مشابه از مسیرهای بهتر و کم‌هزینه تری استفاده کنیم که دشمن از آن سو استفاده نکند.