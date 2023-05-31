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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۴۷

وزیر علوم:

راه اندازی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران الگویی برای سایر دانشگاه ها

راه اندازی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران الگویی برای سایر دانشگاه ها

وزیر علوم گفت: راه اندازی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران یک مرزشکنی و الگو برای سایر دانشگاه ها بوده و امیدوارم به شبکه از فضائل فرهنگی و علمی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل در مراسم افتتاحیه ناحیه نوآوری که امروز ۱۰ خرداد برگزار شد، راه اندازی این ناحیه را منشا خیر و برکت توصیف کرد و گفت: این اقدام دانشگاه تهران یک مرزشکنی و الگو برای سایر دانشگاه ها خواهد بود. این حرکت تیمی در حالی رخ داده که در ما فرهنگ خودمان کمتر کار تیمی را آموخته ایم.

وزیر علوم افزود: ناحیه نواوری تهران اقدامی بسیار ارزشمند بوده و امیدوارم ناحیه نوآوری به شبکه‌ ای از فضایل در حوزه فرهنگی و علمی و فناوری برای شهر تهران تبدیل شود.

وی با اشاره به راه اندازی پارک علم و فناوری مفاخر شهر تهران توسط شهرداری افزود: بدون شک منطقه ای که تبدیل به پارک علم و فناوری مفاخر شود، منشا خیر خواهد بود. اگر دانش و فناوری در منطقه ای متمرکز شود، آن منطقه به یک سرمایه نمادین تبدیل خواهد شد و این سرمایه ها می توانند انسان های شایسته، موسسات شایسته و یا فرهنگ شایسته باشد.

زلفی گل با تاکید بر اینکه در هر منطقه ای که فناوران و عالمان متمرکز شوند، آن ناحیه ارزشمند می‌شود، اظهار کرد: اگر در منطقه و زمینی که ارزش زیادی ندارد، شهرک دانشگاهیان ایجاد شود و در آن دانشگاهیان مستقر شوند، ارزش آن منطقه افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: دانشگاه تهران بخشی از وظایف وزارت علوم در حوزه علم و فناوری را برعهده گرفته و به عنوان پرچمدار علم و فناوری حرکت می کند و ما هم بسیار خوشحال هستیم و نهایت همکاری را در بخش هایی که مربوط به وزارت علوم است با آن ها خواهیم داشت.

کد مطلب 5799518
مهتاب چابوک

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