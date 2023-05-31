راه اندازی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران الگویی برای سایر دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل در مراسم افتتاحیه ناحیه نوآوری که امروز ۱۰ خرداد برگزار شد، راه اندازی این ناحیه را منشا خیر و برکت توصیف کرد و گفت: این اقدام دانشگاه تهران یک مرزشکنی و الگو برای سایر دانشگاه ها خواهد بود. این حرکت تیمی در حالی رخ داده که در ما فرهنگ خودمان کمتر کار تیمی را آموخته ایم.

وزیر علوم افزود: ناحیه نواوری تهران اقدامی بسیار ارزشمند بوده و امیدوارم ناحیه نوآوری به شبکه‌ ای از فضایل در حوزه فرهنگی و علمی و فناوری برای شهر تهران تبدیل شود.

وی با اشاره به راه اندازی پارک علم و فناوری مفاخر شهر تهران توسط شهرداری افزود: بدون شک منطقه ای که تبدیل به پارک علم و فناوری مفاخر شود، منشا خیر خواهد بود. اگر دانش و فناوری در منطقه ای متمرکز شود، آن منطقه به یک سرمایه نمادین تبدیل خواهد شد و این سرمایه ها می توانند انسان های شایسته، موسسات شایسته و یا فرهنگ شایسته باشد.

زلفی گل با تاکید بر اینکه در هر منطقه ای که فناوران و عالمان متمرکز شوند، آن ناحیه ارزشمند می‌شود، اظهار کرد: اگر در منطقه و زمینی که ارزش زیادی ندارد، شهرک دانشگاهیان ایجاد شود و در آن دانشگاهیان مستقر شوند، ارزش آن منطقه افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: دانشگاه تهران بخشی از وظایف وزارت علوم در حوزه علم و فناوری را برعهده گرفته و به عنوان پرچمدار علم و فناوری حرکت می کند و ما هم بسیار خوشحال هستیم و نهایت همکاری را در بخش هایی که مربوط به وزارت علوم است با آن ها خواهیم داشت.