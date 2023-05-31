دریافت 8 MB
کد مطلب 5799671
  1. فیلم
  2. ورزش
۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۰۶

فیلم گل اول استقلال به پرسپولیس توسط مرادمند در دقیقه ۱۰۰ بازی

فیلم گل اول استقلال به پرسپولیس توسط مرادمند در دقیقه ۱۰۰ بازی

گل اول و تساوی استقلال به پرسپولیس توسط محمدحسین مرادمند در دقیقه ۱۰۰ بازی در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید