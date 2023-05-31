فیلم گل اول استقلال به پرسپولیس توسط مرادمند در دقیقه ۱۰۰ بازی

گل اول و تساوی استقلال به پرسپولیس توسط محمدحسین مرادمند در دقیقه ۱۰۰ بازی در این فیلم مشاهده می‌کنید.