دریافت 8 MB کد مطلب 5799671 https://mehrnews.com/x32jxF ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۰۶ کد مطلب 5799671 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۰۶ فیلم گل اول استقلال به پرسپولیس توسط مرادمند در دقیقه ۱۰۰ بازی گل اول و تساوی استقلال به پرسپولیس توسط محمدحسین مرادمند در دقیقه ۱۰۰ بازی در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط بیرانوند زیر باران بطری/ مصدومیت مربی پرسپولیس و فرار آمبولانس! لحظه پرتاب بطری بین ساپینتو و هواداران پرسپولیس ترکیب پرسپولیس و استقلال مشخص شد/ یحیی به تیمش دست نزد یوفا هم سیستم داوری دربی را از چرخه خارج کرده است! برچسبها تیم فوتبال استقلال تهران تیم فوتبال پرسپولیس جام حذفی یحیی گل محمدی محمدحسین مرادمند
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