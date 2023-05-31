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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۲۶

حواشی دربی ۱۰۱؛

بیرانوند زیر باران بطری/ مصدومیت مربی پرسپولیس و فرار آمبولانس!

بیرانوند زیر باران بطری/ مصدومیت مربی پرسپولیس و فرار آمبولانس!

اعتراض هواداران تیم فوتبال استقلال به علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس پیش از شروع دربی به حدی بالا گرفت که پرتاب بطری و اشیا باعث مصدومیت مربی خارجی سرخپوشان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال از ساعت ۱۹:۴۵ در فینال جام حذفی برگزار می‌شود که حاشیه‌های زیادی را قبل از سوت آغاز مسابقه داشت.

ورود علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس به چمن ورزشگاه برای گرم کردن با شروع تند و تیز توهین‌های هواداران استقلال همراه بود. باران بطری‌های آب معدنی پرتاب شده به سمت بیرانوند نه تنها باعث مصدومیت جزئی ولسلی ننکا مربی دروازه بان های پرسپولیس شد بلکه آمبولانس‌های مستقر در کنار زمین نیز مجبور شدند از آن قسمت زمین دور شوند و جای خود را تغییر بدهند!

تماشاگران پرسپولیس نیز سعی داشتند از بیرانوند حمایت کنند اما نزدیکی تماشاگران استقلال به دروازه‌ای که بیرانوند در آن گرم می‌کرد باعث شد فشار بیشتری روی او باشد.

نکته عجیب گرم کردن بازیکنان استقلال در بخشی از زمین بود که طرفداران پرسپولیس حضور داشتند و بازیکنان پرسپولیس نیز سمت جایگاه استقلالی‌ها خود را گرم کردند.

بیرانوند زیر باران بطری/ مصدومیت مربی پرسپولیس و فرار آمبولانس!

کد مطلب 5799666
مهدی مرتضویان

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