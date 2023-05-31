بیرانوند زیر باران بطری/ مصدومیت مربی پرسپولیس و فرار آمبولانس!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال از ساعت ۱۹:۴۵ در فینال جام حذفی برگزار میشود که حاشیههای زیادی را قبل از سوت آغاز مسابقه داشت.
ورود علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس به چمن ورزشگاه برای گرم کردن با شروع تند و تیز توهینهای هواداران استقلال همراه بود. باران بطریهای آب معدنی پرتاب شده به سمت بیرانوند نه تنها باعث مصدومیت جزئی ولسلی ننکا مربی دروازه بان های پرسپولیس شد بلکه آمبولانسهای مستقر در کنار زمین نیز مجبور شدند از آن قسمت زمین دور شوند و جای خود را تغییر بدهند!
تماشاگران پرسپولیس نیز سعی داشتند از بیرانوند حمایت کنند اما نزدیکی تماشاگران استقلال به دروازهای که بیرانوند در آن گرم میکرد باعث شد فشار بیشتری روی او باشد.
نکته عجیب گرم کردن بازیکنان استقلال در بخشی از زمین بود که طرفداران پرسپولیس حضور داشتند و بازیکنان پرسپولیس نیز سمت جایگاه استقلالیها خود را گرم کردند.
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