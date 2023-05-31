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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۳۶

نوید مظفری:

یوفا هم سیستم داوری دربی را از چرخه خارج کرده است!

یوفا هم سیستم داوری دربی را از چرخه خارج کرده است!

یک کارشناس داوری می‌گوید سیستمی که کمیته داوران فدراسیون فوتبال برای بازی پرسپولیس و استقلال در نظر گرفته، از سوی یوفا از چرخه خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از افزایش هجمه به داوری‌ها از سوی هواداران و بازیکنان استقلال، کمیته داوران فدراسیون فوتبال تصمیم به استفاده از کمک داور پشت دروازه برای دیدار فینال جام حذفی بین استقلال و پرسپولیس کرد.

این مسابقه که صد و یکمین تقابل پرسپولیس و استقلال محسوب می‌شود، از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود.

نوید مظفری کارشناس داوری پیش از شروع بازی از تصمیم فدراسیون در استفاده از داور پشت دروازه انتقاد کرد و آن را سیستمی دانست که از چرخه خارج شده است.

مظفری در صفحه شخصی خود نوشت: «تصمیمات هیجانی! حضور دوباره داوران پشت دروازه بعد از چند سال یوفا هم که این سیستم و به فوتبال اضافه کرد از چرخه خارجش کرد. ولی خب برای فرار رو به جلو همه کاری می‌کنیم.»

کد مطلب 5799602

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