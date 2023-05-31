یوفا هم سیستم داوری دربی را از چرخه خارج کرده است!

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از افزایش هجمه به داوری‌ها از سوی هواداران و بازیکنان استقلال، کمیته داوران فدراسیون فوتبال تصمیم به استفاده از کمک داور پشت دروازه برای دیدار فینال جام حذفی بین استقلال و پرسپولیس کرد.

این مسابقه که صد و یکمین تقابل پرسپولیس و استقلال محسوب می‌شود، از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود.

نوید مظفری کارشناس داوری پیش از شروع بازی از تصمیم فدراسیون در استفاده از داور پشت دروازه انتقاد کرد و آن را سیستمی دانست که از چرخه خارج شده است.

مظفری در صفحه شخصی خود نوشت: «تصمیمات هیجانی! حضور دوباره داوران پشت دروازه بعد از چند سال یوفا هم که این سیستم و به فوتبال اضافه کرد از چرخه خارجش کرد. ولی خب برای فرار رو به جلو همه کاری می‌کنیم.»