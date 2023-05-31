دریافت 10 MB کد مطلب 5799739 https://mehrnews.com/x32jz3 ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۰۷ کد مطلب 5799739 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۰۷ عصبانیت شدید ساپینتو سرمربی استقلال از داور بازی پس از اخراجش اخراج ساپینتو بعد از گل اول استقلال به پرسپولیس و عصبانیت شدیدش از تصمیم داور را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط قایدی باز هم دردسرساز شد/ جابجایی بازیکنان ذخیره با بطری آب بازیکنان استقلال با پرسپولیسیها دست ندادند/ تعویض اشک آلود مطهری فیلم گل اول پرسپولیس توسط مهدی ترابی به استقلال برچسبها ریکاردو ساپینتو تیم فوتبال استقلال تهران تیم فوتبال پرسپولیس اخراج مربی
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