دریافت 10 MB
کد مطلب 5799739
  1. فیلم
  2. ورزش
۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۰۷

عصبانیت شدید ساپینتو سرمربی استقلال از داور بازی پس از اخراجش

عصبانیت شدید ساپینتو سرمربی استقلال از داور بازی پس از اخراجش

اخراج ساپینتو بعد از گل اول استقلال به پرسپولیس و عصبانیت شدیدش از تصمیم داور را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسین IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      8 8
      پاسخ
      داداش من این آقا ناراحت بود که یکی دیگه خراب کرده داور نه گذاشت و نه برداشت توی این موقعیت حساس ساپینتو رو اخراج کرد. یعنی مقصر ساپینتو نبود و داور اون رو اخراج کرد.
    • حسین IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      6 4
      پاسخ
      داداش من این آقا ناراحت بود که یکی دیگه خراب کرده داور نه گذاشت و نه برداشت توی این موقعیت حساس ساپینتو رو اخراج کرد. یعنی مقصر ساپینتو نبود و داور اون رو اخراج کرد.

    فیلم‌های پربازدید