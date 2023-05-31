به گزارش خبرنگار مهر، در دقیقه ۳۲ دیدار استقلال و پرسپولیس، ارسلان مطهری مهاجم استقلال که عملکرد خوبی هم در بازی داشت به دلیل مصدومیت مجبور به ترک بازی شد و ساپینتو مجبور شد به جای این مهاجم، پیمان بابایی را وارد زمین کند.

مطهری در حالی زمین را ترک کرد که به خاطر مصدومیت اشک می‌ریخت و ساپینتو او را در آغوش کشید.

همچنین بازیکنان استقلال قبل از شروع مسابقه با بازیکنان پرسپولیس دست ندادند. بعد از آنکه مراسم شروع مسابقه تمام شد، بازیکنان پرسپولیس به رسم تیم میهمان به سمت داور و بازیکنان استقلال رفتند اما استقلالی‌ها زودتر به سمت نیمکت خودشان رفتند تا با بازیکنان حریف روبرو نشوند.