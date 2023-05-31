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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۳۴

حواشی دربی ۱۰۱؛

بازیکنان استقلال با پرسپولیسی‌ها دست ندادند/ تعویض اشک آلود مطهری

بازیکنان استقلال با پرسپولیسی‌ها دست ندادند/ تعویض اشک آلود مطهری

مهاجم تیم فوتبال استقلال در نیمه نخست بازی با پرسپولیس به دلیل مصدومیت زمین بازی را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دقیقه ۳۲ دیدار استقلال و پرسپولیس، ارسلان مطهری مهاجم استقلال که عملکرد خوبی هم در بازی داشت به دلیل مصدومیت مجبور به ترک بازی شد و ساپینتو مجبور شد به جای این مهاجم، پیمان بابایی را وارد زمین کند.

مطهری در حالی زمین را ترک کرد که به خاطر مصدومیت اشک می‌ریخت و ساپینتو او را در آغوش کشید.

همچنین بازیکنان استقلال قبل از شروع مسابقه با بازیکنان پرسپولیس دست ندادند. بعد از آنکه مراسم شروع مسابقه تمام شد، بازیکنان پرسپولیس به رسم تیم میهمان به سمت داور و بازیکنان استقلال رفتند اما استقلالی‌ها زودتر به سمت نیمکت خودشان رفتند تا با بازیکنان حریف روبرو نشوند.

کد مطلب 5799698

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    نظرات

    • IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      121 14
      پاسخ
      باشگاه فرهنگی یعنی این!
    • یوسف.روضاعی.نژاد ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      48 9
      پاسخ
      خوب.

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