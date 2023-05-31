دریافت 8 MB کد مطلب 5799743 https://mehrnews.com/x32jz7 ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۴۱ کد مطلب 5799743 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۴۱ گل دوم پرسپولیس به استقلال در فینال جام حذفی کشور گل دوم پرسپولیس به استقلال توسط امید عالیشاه در دقیقه ۱۱۵ به ثمر رسید. کپی شد مطالب مرتبط مصدومیت داور بازی استقلال و پرسپولیس/ خورشیدی تعویض شد! قایدی باز هم دردسرساز شد/ جابجایی بازیکنان ذخیره با بطری آب صحنه مشکوک دربی ۱۰۱/ برخورد توپ با دست مدافع پرسپولیس پنالتی بود؟ تصویربردار دربی قربانی پرتاب سنگ و بطری تماشاگران استقلال! تبریک جالب بیرانوند به مدیرعامل پرسپولیس پس از قهرمانی برچسبها تیم فوتبال استقلال تهران تیم فوتبال پرسپولیس یحیی گل محمدی امید عالیشاه
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