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کد مطلب 5799743
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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۴۱

گل دوم پرسپولیس به استقلال در فینال جام حذفی کشور

گل دوم پرسپولیس به استقلال در فینال جام حذفی کشور

گل دوم پرسپولیس به استقلال توسط امید عالیشاه در دقیقه ۱۱۵ به ثمر رسید.

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