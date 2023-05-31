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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۵۴

فنایی پاسخ داد؛

صحنه مشکوک دربی ۱۰۱/ برخورد توپ با دست مدافع پرسپولیس پنالتی بود؟

صحنه مشکوک دربی ۱۰۱/ برخورد توپ با دست مدافع پرسپولیس پنالتی بود؟

کارشناس داوری تاکید کرد برخورد توپ با دست مدافع پرسپولیس مقابل استقلال پنالتی نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه نخست بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس در فینال جام حذفی با یک گل به سود پرسپولیس تمام شد.

نیمه نخست این بازی که با حضور نزدیک به ۵۰ هزار هوادار در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود، حواشی زیادی داشت.

برخورد توپ با دست دانیال اسماعیلی فر مدافع پرسپولیس در حالی صورت گرفت که استقلالی‌ها اعتقاد داشتند اشکان خورشیدی داور مسابقه باید این صحنه را پنالتی اعلام کند.

محمد فنایی پیشکسوت و کارشناس داوری با رد این ادعا گفت: حجم بدن با دست بازیکن پرسپولیس زیاد نشد و ادامه بازی بهترین تصمیم داور بود.

کد مطلب 5799702

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