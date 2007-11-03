حوضچه های آرامش و کانال جمع آوری آبهای سطحی پروژه بزرگراه شهید باکری افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس احمد دنیا مالی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در مراسم افتتاح حوضچه های آرامش و کانال جمع آبهای سطحی پروژه بزرگراه شهید باکری ( آسیا) در شمال غرب تهران با بیان اینکه این پروژه بخشی از پروژه چند منظوره بزرگراه شهید باکری است که سه فعالیت عمده را در بر می گیرد ، گفت : به منظور تکمیل شبکه بزرگراهی شهر تهران و اتصال بزرگراهها و شریان های شرقی و غربی و در محدوده شهرداری منطقه 5 پروژه بزرگراه شهید باکری به صورت شمالی - جنوبی طراحی شده و در حال اجرا است که شبکه ارتباطی این محور به طول 7 کیلومتر دارای 7 تقاطع غیر همسطح و 2 تقاطع همسطح است .

وی با بیان اینکه یکی از برجستگی های این طرح ساماندهی اطراف این کانال است تا در آینده بتوان از آن به عنوان تفرجگاهی برای مردم منطقه استفاده کرد ، افزود : طول حوضچه 2/2 کیلومتر با 4 حوضچه بزرگ رسوب گیر و سیل بند است .که برای کل پروژه 750 میلیارد ریال هزنیه پیش بینی شده که برای آن بخشی که امروز شاهد افتتاح آن هستیم 90 میلیارد ریال هزینه شده است .

دنیامالی با تاکید بر اینکه افتتاح این پروژه خاصیت جمع کنندگی و توزیع ترافیک محدوده را نیز دارد ، گفت : در حال حاضر در محور غرب با مشکلات ترافیکی بسیاری مواجه هستیم که امیدواریم با افتتاح بخش دیگری از محور آزادگان که تا تاریخ 20 آبان ماه به بهره برداری خواهد رسید شاهد کاهش بار ترافیکی این محدوده خواهیم بود .

وی با اشاره به مشکلات ترافیکی و تصادفات متعددی که در محور آزادگان رخ می دهد ، اظهار داشت : امیدواریم با تکمیل باقیمانده پروژه آزادگان و افتتاح آن علاوه بر ایجاد سهولت در تردد شهروندان ، با توجه به اینکه در حال حاضر اکثر مسیرهای پروازی به فرودگاه امام خمینی منتقل شده است ، مشکل ترافیکی این مسیر حل شود.