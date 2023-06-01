به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهاجر امروز پنج شنبه در سفر نیم روزه‌اش به گیلان در دیدار با استاندار، اظهار کرد: بهره برداری از ظرفیت‌های تمامی اراضی کشاورزی گیلان مورد تاکید است.

وی با تاکید بر ایجاد بسترهای لازم جهت کشت برنج افزود: بسترسازی برای نشاء برنج در تمامی اراضی شالیزاری گیلان در دستور کار است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اقتصادی سازی کشاورزی گیلان در همه بخش‌ها مورد تاکید است، گفت: اصلاح ساختار کشاورزی در عرصه شالیزاری با رویکرد جایگزین کردن محصول می‌تواند به اشتغال و اقتصاد منطقه کمک کند.

مهاجر با اشاره به قرارگیری گیلان در هاب تجاری کشورهای حاشیه خزر بیان کرد: فراهم سازی بسترهای صادرات محصولات کشاورزی گیلان به اوراسیا، اقتصاد منطقه را شکوفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به کاهش استفاده از کود فسفات و پتاسیم در اراضی کشاورزی گیلان افزود: ۹۱ درصد از اراضی شالیزاری گیلان عاری از فسفات و ۷۵ درصد عاری از پتاسه است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عقب ماندگی‌ها در حوزه تحقیقات برنج در کشور تصریح کرد: تقویت بنیان‌های تحقیقات برنج در کشور، صنعت شالیزاری را متحول می‌کند.

مهاجر با تاکید بر لزوم برند سازی محصول برنج گیلان، بیان کرد: با برند سازی برنج می‌توان کشاورزان را به کشت ارقام پرمحصول و با کیفیت برنج سوق داد.

وی از تحت پوشش قرار گرفتن ۴۰ هزار اراضی دیمی گیلان در جهش تولید خبر داد و افزود: این مقدار اراضی در تفاهم‌نامه‌ای با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) زیر پوشش جهش تولید و بیمه‌ای قرار می‌گیرد.