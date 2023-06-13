راه اندازی سامانه جدید صندوق اعتباری هنر/ ارائه خدمات غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از رونمایی پیام‌رسان «صندوق هنر» خبر داد و گفت: در راستای تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات غیرحضوری و اطلاع رسانی برخط و ارتباط بی واسطه با اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت و دسترسی سریع و آسان آنها به خدمات ارائه شده، صندوق هنر اقدام به طراحی و راه اندازی این پیام رسان کرده است.

وی با اشاره به پروسه نحوه آماده سازی زیر ساخت های لازم از لحاظ فناوری اطلاعات برای ایجاد پیام رسان اختصاصی «صندوق هنر»، اظهار کرد: با عنایت به تأکید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت مردمی مبنی بر ارائه خدمات برخط و پیوستن به پنجره واحد دولت هوشمند، این صندوق جزو نخستین های پیوست به این پنجره بود و در این راستا، علاوه بر راه اندازی پیام رسان اختصاصی اطلاع رسانی «صندوق هنر» در برنامه توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات صندوق اعتباری هنر، اتصال سیستمی به تمامی سازمان های همکار و ذی ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مکانیزه شدن فرایندها را نیز در دست پیگیری دارد.

پوراحمدی یادآور شد: صندوق اعتباری هنر با عنایت به افق های ترسیم شده و سیاستگذاری مد نظر، مصمم به تحولی نوین در نحوه ارائه خدمات و اطلاع رسانی به اعضای تحت پوشش برآمده است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه خدمات الکترونیک غیرحضوری و اطلاع رسانی بی واسطه را از اهداف راه اندازی پیام رسان اطلاع رسانی «صندوق هنر» عنوان کرد و گفت: به منظور اطلاع رسانی و ارتباط بی واسطه با جامعه فرهیخته فرهنگی و هنری کشور و همچنین دسترسی سریع و آسان به خدمات ارائه شده صندوق هنر، این پیام رسان، طراحی و راه اندازی شده است.

پور احمدی عنوان کرد: اعضای این صندوق می توانند با نصب این پیام رسان و پیوستن به سامانه مربوطه، علاوه بر دریافت اخبار اختصاصی صندوق اعتباری هنر، رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر را به صورت برخط و بروز دنبال کرده و از خدمات صندوق به صورت غیر حضوری، به اطلاعیه های عمومی و اختصاصی صندوق اعتباری هنر دسترسی داشته باشند.

رئیس هیات مدیره صندوق اعتباری هنر در پایان گفت: دسترسی به خدمات عضویت، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی از جمله امکانات فعلی این پیام رسان است و در آینده نزدیک امکانات دیگری در این قسمت قابل ارائه خواهد بود.

پیام رسان «صندوق هنر» از طریق مراجعه به نشانی app.honarcredit.ir قابل نصب است.