افزایش پرداختی طرح تکریم هنرمندان و فعالان قرآنی/طرح «سلوا» چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی صندوق اعتباری هنر، مشاور وزیر فرهنگ و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به پرداخت مقرری ماهانه به پیشکسوتان حوزه فرهنگ و هنر به‌عنوان یکی از اقدامات حمایتی این صندوق، از افزایش ۱۵۰ و ۷۰ درصدی پرداختی‌ها به ترتیب در قالب طرح مستمری (سلوا) و طرح تکریم خبر داد و گفت: مبالغ پرداختی به هنرمندان دارای درجه یک هنری و تحت پوشش طرح تکریم از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به دو میلیون تومان و مقرری ماهانه مستمری بگیران از ۴۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان از تیر ماه ۱۴۰۲ افزایش یافت.

سید مجید پوراحمدی ضمن تبریک اعیاد سعید قربان و غدیر و همچنین دهه امامت و ولایت، با تشریح رویکرد صندوق اعتباری هنر بر مبنای اجرای طرح‌های حمایتی از خانواده فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت، به طرح مستمری (سلوا) اشاره کرد و افزود: تا خرداد ماه صندوق اعتباری هنر براساس این طرح به هنرمندانی که بنا به دلایلی نظیر کهولت سن، عائله‌مندی، بیماری و از کارافتادگی قادر به تامین حداقل معاش زندگی خویش نبوده و از محل دیگری همچون صندوق‌های بازنشستگی دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مستمری دریافت نمی‌کنند، ماهانه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کرد.

توضیحاتی درباره طرح مستمری «سلوا»

وی بیان کرد: در سال جاری با پیگیری‌های به عمل آمده و حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و از طرفی رایزنی برای تأمین منابع مورد نیاز، مبلغ دریافتی ماهانه مشمولان طرح مستمری (سلوا) با رشد دو و نیم برابری از ۴۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد که با توجه به محدودیت منابع این مهم کار بزرگی از سوی مجموعه صندوق اعتباری هنر در شش ماهه اول امسال محسوب می‌شود.

رئیس هیئت مدیره صندوق اعتباری هنر اتخاذ سیاست‌های حمایتی متناسب با منزلت و جایگاه رفیع اصحاب فرهنگ و هنر به ویژه پیشکسوتان این عرصه را از اهداف و برنامه‌های صندوق اعتباری هنر عنوان کرد و افزود: خدمات طرح تکریم به هنرمندان، نویسندگان و شاعران پیشکسوت و فرهیختگان صاحب سبک و دارای درجه یک هنری که از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شده‌اند، از سوی صندوق اعتباری هنر پرداخت می‌شود. براین اساس با تائید هیئت امنای صندوق اعتباری هنر برنامه ریزی های به عمل آمده خوشبختانه امروز در نیمه اول سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش پرداختی‌ها به ۶۰۰ نفر در قالب طرح تکریم مقرری از یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان به ۲ میلیون تومان را هستیم که رشد ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.

پوراحمدی با بیان اینکه مبالغ پرداختی در مقابل جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و هنر بسیار ناچیزاست، تصریح کرد: بر این باوریم هنرمندان به ویژه پیشکسوتان عرصه هنرگنجینه‌های بی‌بدیل و مواریث فرهنگی کشور محسوب شده و دارای شأن و جایگاه اجتماعی در جامعه هستند از این رو صندوق اعتباری هنر با افتخار هرچه تمام تر، علی رغم منابع محدود و کم بودن بودجه دولتی، مصمم هستیم با برنامه ریزی و پیگیرهای لازم، نه تنها ارائه خدمات و تسهیلات محدود نشود بلکه ارائه خدمات به این قشر فرهیخته از نظر کمی و کیفی گسترش پیدا کند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در پایان ابراز امیدواری کرد تا این مجموعه با استمرار فعالیت‌ها و غنیمت شمردن فرصت خدمتگزاری، بتواند بیش از گذشته موجب رضایتمندی خانواده فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت سراسر کشور را فراهم آورد.