شناور حامل محموله بزرگ کالای قاچاق در بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرزبانان با تمام توان خود در حال حراست و حفاظت از مرزها هستند و مقابله با قاچاق به عنوان یک برنامه مهم در دستور کار است.

وی اضافه کرد: در راستای عمل به منویات و فرامین رهبری مبنی بر مبارزه جدی با پدیده شوم قاچاق، دریابانان این فرماندهی از هیچ‌گونه تلاش شبانه‌روزی در این زمینه دریغ نمی‌کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر بیان کرد: مرزبانان قاطعانه در برابر قاچاقچیان کالا، ارز، مواد مخدر و مشروبات الکلی بدون هیچ اغماضی در راستای حمایت از تولیدات داخلی استوار ایستادگی می‌کنند.

وی تصریح کرد: امروزه تلاش در جهت استفاده از تمام توان و ظرفیت موجود در پیشبرد اهداف سازمانی در مرزها از موضوعات اساسی بوده که به لطف خداوند متعال تا به حال توانسته‌ایم قاچاقچیان و متخلفان را از رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشته و شاهد کشفیات چشمگیر کالای قاچاق در مرزهای این استان باشیم.

شرفی افزود: مرزبانان با انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترل تردد شناوران در نوار ساحلی، یک فروند شناور باری حامل کالای قاچاق در بندر عامری شناسایی و توقیف شد.

وی در ادامه تصریح کرد: با بررسی دقیق شناور توقیفی، ۱۰ دستگاه موتور لنج دریایی و… کشف شد که کارشناسان ارزش ریال کالای مکشوفه را ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر از دستگیری هفت متهم خبر داد.