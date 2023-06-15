۶۵۶ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در نورآباد در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج شنبه پروژه نهضت ملی مسکن با حضور استاندار لرستان، نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شوری اسلامی و… در شهرستان دلفان آغاز شد.

در قالب این پروژه ۶۵۶ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در نورآباد ایجاد خواهد شد.

پروژه طرح نهضت ملی مسکن شهرستان دلفان در زمینی به مساحت ۷۸ هکتار در «الفت آباد» دلفان اجرا می‌شود.

این پروژه در زمینی با زیربنای ۷۸ هکتار آغاز شده که بیش از ۴۰ هکتار از این اراضی بارگذاری شده و در این راستا کار تفکیک و تخصیص کاربری این اراضی انجام شده است.

پروژه در چهار فاز با ظرفیت احداث هزار و ۸۱۲ و احد مسکونی اجرا می‌شود که عملیات اجرای ۶۵۶ واحد مسکونی در قالب فازهای یک و دو این پروژه در دست احداث است.

در این راستا ۹۰۰ واحد مسکونی به صورت دو طبقه چهار واحدی و ۹۱۲ واحد به صورت آپارتمانی و در چهار طبقه روی پیلوت احداث می‌شود.