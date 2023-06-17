به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، پلیس اوگاندا امروز شنبه در بیانیه ای از افزایش شمار کشته شدگان حادثه اخیر در این کشور خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی پلیس اوگاندا در این خصوص آمده است که در حمله تروریست های مسلح به غرب این کشور ۴۱ نفر تا کنون جان باخته اند.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می کند: منابع بیمارستانی تعداد زخمیان این حادثه را ۶ تَن رسانه ای کرده اند.

فرانس ۲۴ ساعاتی پیش اعلام کرد که سخنگوی پلیس ملی اوگاندا گفته است که پی حمله تروریستی گروهک وابسته به داعش موسوم به نیروهای دمکراتیک متفق به مدرسه‌ ای در غرب این کشور، ۲۵ نفر جان خود را از دست دادند.

فرِد اِنانگا، سخنگوی پلیس ملی اوگاندا گفته بود: شبه‌نظامیان ADF که در شرق جمهوری دمکراتیک کنگو مستقر هستند، به یک دبیرستان حمله کرده و یک خوابگاه را آتش زده و مواد غذایی را به غارت بردند. تاکنون ۲۵ جسد از مدرسه خارج و به بیمارستان منتقل شده‌است.

گروه ADF که در ابتدا به دست شورشیان اوگاندایی شکل گرفت، در دهه ۱۹۹۰ در شرق کنگو جا پای خود را محکم کرده و از آن زمان به بعد مسئولیت کشتار هزاران غیرنظامی را برعهده گرفته‌است. از سال ۲۰۱۹ نیز، گروه تروریستی داعش مسئولیت برخی از حملات ADF را برعهده گرفته و این گروه را شاخه نظامی خود در این منطقه نامیده است.