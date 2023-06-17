به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب که عصر امروز شنبه (۲۷ خرداد) در جمع پزشکان مجموعه‌ها و کادر بهداشت و درمان حج ۱۴۰۲ سخن می‌گفت، ضمن بیان این مطلب افزود: ثمره زحمات و تلاش‌های جامعه پزشکی سلامتی زائران ضیوف الرحمان است.

وی با بیان این که خیلی از پزشکان آرزو داشتند که به جای شما این سفر معنوی را انجام می‌دادند، گفت: آرامش برای زائر حج بسیار مهم و در تأمین این آرامش نقش شما بسیار تأثیرگذار است. حال که برای این سفر انتخاب شده اید از تمام توان و دانش تان برای خدمت به زائران خانه خدا استفاده کنید.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ادامه داد: در ایام تشریق مراقبت از سلامت زائران ضروری است. برای این امر تدبیر کنید و اگر کسی دچار مشکل شد او را از اعضای کاروان جدا کنید تا سایر زائران دچار مشکل نشوند.

حجت الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به نقش پزشکان در انتقال انرژی مثبت و آرامش به زائران گفت: کسانی که به شما مراجعه می‌کنند بنده خدا هستند، با روی باز از آنها استقبال کنید. اگر کار ثوابی برای بیماران تان انجام می‌دهید و حق ویزیت را نمی‌گیرد و حتی هزینه دارویش را هم پرداخت می‌کنید هیچ جا بازگو نکنید و بگذارید خدا پاسخ کارتان را بدهد.

وی ادامه داد: بیماران مراجعه کننده به شما، در حرمین شریفین زائر و مهمان خدا هستند و باید تا جایی که در توانتان است به آنها خدمت کنید. به این نگاه نکنید که او از کدام شهر، روستا و کاروان است. نگاه کنید که او را خداوند انتخاب کرده که به این سفر دعوت شده است. زائران در این کشور غریب هستند و شما برایشان فرشته سلامت، آرامش و کانون محبت هستید.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت افزود: همه باید تلاش کنیم موجبات رضایت زائران را فراهم و به نحو احسن کار کنیم چرا که این زائران بعد از خدا کسی را در این سرزمین ندارند. در این سفراز ثوابی که برای خدمت به زائران در نظر گرفته شده است توشه‌ای برای آخرت خود بردارید.

سرپرست حجاج ایرانی در پایان از پزشکان و عوامل بهداشت و درمان به خاطر این که سهمیه حضورشان در حج امسال را کاهش دادند تا زائران بیشتری عازم سرزمین وحی شوند قدردانی و تشکر کرد.

وی خطاب به حاضران توصیه کرد که ثواب تلاش هر روز خود را به یکی از عزیزان، بستگان، اساتید، همرزمان و… اهدا کنند.

پیش از سخنرانی نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، دکتر سیدعلی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت گزارشی از اقدامات صورت گرفته و خدمات درمانی که تاکنون به زائران ایرانی ارائه شده است، بیان کرد.