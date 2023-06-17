دریافت 5 MB کد مطلب 5812731 https://mehrnews.com/x32qYb ۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۲۴ کد مطلب 5812731 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۲۴ امیرعبداللهیان: فلسطین اولویت جهان اسلام است وزیر امور خارجه کشورمان گفت: حمایت از مردم مظلوم فلسطین گفتگو و رایزنی داشتیم. کپی شد مطالب مرتبط اتفاق نظر تهران-ریاض درباره مسئله فلسطین/ فیصل بن فرحان: خوشحالم در تهران حضور دارم «فیصل بن فرحان» با امیرعبداللهیان دیدار کرد فیصل بن فرحان وارد تهران شد حضور چشمگیر اهالی رسانه در نشست خبری وزرای خارجه ایران و عربستان دیدار و گفتوگوی وزرای خارجه ایران و عربستان در تهران برچسبها وزارت امور خارجه ایران عربستان سعودی فلسطین کشورهای اسلامی
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