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کد مطلب 5812731
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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۲۴

امیرعبداللهیان:

فلسطین اولویت جهان اسلام است

فلسطین اولویت جهان اسلام است

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: حمایت از مردم مظلوم فلسطین گفتگو و رایزنی داشتیم.

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