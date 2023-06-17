دریافت 4 MB کد مطلب 5812651 https://mehrnews.com/x32qWy ۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰ کد مطلب 5812651 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰ دیدار و گفتوگوی وزرای خارجه ایران و عربستان در تهران تصاویری از دیدار و گفتوگوی وزرای خارجه ایران و عربستان در تهران را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط «فیصل بن فرحان» با امیرعبداللهیان دیدار کرد فیصل بن فرحان وارد تهران شد ارتقاء تعاملات دفاعی میان ایران و پاکستان منجر به استحکام مناسبات میشود «فیصل بن فرحان» فردا در تهران/ وزیرخارجه عربستان حامل پیام ملک سلمان به رئیسی است دیدگاه ایران در ارتباط با برجام اصولی و روشن است/ هیچگاه میز مذاکره را ترک نکردهایم فلسطین اولویت جهان اسلام است برچسبها وزارت خارجه عربستان سعودی خارجه عربستان حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران
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