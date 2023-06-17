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کد مطلب 5812651
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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰

دیدار و گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و عربستان در تهران

دیدار و گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و عربستان در تهران

تصاویری از دیدار و گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و عربستان در تهران را مشاهده می‌کنید.

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