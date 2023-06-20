دریافت 5 MB کد مطلب 5815274 https://mehrnews.com/x32s35 ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹ کد مطلب 5815274 فیلم جامعه فیلم جامعه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹ افزایش میانگین حقوق معلمان به ۱۵ میلیون تومان بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: میانگین حقوق معلمان از ۱۰.۵ میلیون پس از رتبهبندی به ۱۵ میلیون افزایش پیدا کرده است. کپی شد مطالب مرتبط هر مدرسه غیردولتی شهریه خاص خود را خواهد داشت/ شهریه مجاز برای هر مدرسه در سامانه اعلام میشود لزوم هویت پیداکردن آموزههای ایثار و شهادت در نسل جوان تمدید مهلت سنجش بدو ورود به مدارس/ ۱۷۵۰ پایگاه تابستانی برای ۸۰ هزار دانش آموز استثنایی معلمان افراد تاثیر گذاری هستند که عمر خود را وقف دیگران می کنند برچسبها معلم معلمان افزایش حقوق سخنگوی دولت
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