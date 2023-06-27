شناسایی ۱۴ بیمار جدید کرونایی در کشور/ یک نفر فوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۶ تیرماه ۱۴۰۲ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۸ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۸۲ نفر رسید.
در طول ۲۴ ساعت گذشته، یک نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست داد و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۶ هزار و ۲۹۵ نفر رسید.
تا کنون ۷ میلیون ۳۶۹ هزار و ۱۷۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
۱۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۶ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۷۹۶ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.
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