شناسایی ۱۴ بیمار جدید کرونایی در کشور/ یک نفر فوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۶ تیرماه ۱۴۰۲ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۸ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۸۲ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، یک نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست داد و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۶ هزار و ۲۹۵ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۶۹ هزار و ۱۷۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند.

۱۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۶ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۷۹۶ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.