به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با اشاره به ناکامی اشغالگران در کسب اهداف خود در جریان یورش دو روزه به جنین اعلام کرد که مقاومت جنین درس فراموش ناشدنی سختی به صهیونیست‌ها داد و تلفات جانی و مالی آنان طی این لشکرکشی بسیار بالاست.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در اظهاراتی مطبوعاتی در واکنش به خروج خفت بار صهیونیست‌ها از جنین بیانیه‌ای صادر کرد.

اسماعیل هنیه با حمایت از رشادت مبارزان فلسطینی در جنین گفت که پس از شکست خفت‌بار دشمن و فرار آن از اردوگاه جنین و پس از مقابله یکپارچه مجاهدان فلسطینی از شاخه‌های مختلف مقاومت و ایجاد رعب و وحشت در دل ارتش دوباره شکست خورده صهیونیستی، این موارد را مورد تاکید قرار می‌دهم:

اول اینکه مفتخرانه به دلاورمردان مقاومت در اردوگاه جنین و ساکنان مبارز آنکه از مقاومت حمایت کردند و صفحه تازه‌ای از عزت و بزرگی را در مقابله با جنایت دشمن رقم زدند، سلام و درود می‌فرستم.

دوم: تمامی گزینه‌ها برای پشتیبانی از جنین و قهرمانان آن روی میز بود و عملیات قهرمانانه تل آویو و آنچه در کرانه باختری شاهد بودیم، صرفاً گویای این بود که اقشار مختلف جامعه فلسطین در تمامی مناطق حامی جنین و پشتیبان آن در این نبرد قهرمانانه است و مقاومت گزینه راهبردی آنان برای پاسخگویی به جنایت دشمن و بیرون راندن اشغالگران از سرزمین فلسطین است.

سوم: از طریق تمامی طرف‌ها پیام‌های واضحی به دشمن دادیم مبنی بر اینکه مقاومت در تمامی عرصه‌ها و میادین خود را خارج از نبرد جنین نمی‌داند و دشمن صهیونیستی باید سریعاً تجاوز علیه این اردوگاه را متوقف کند.

چهارم: به رغم شهادت و زخمی شدن شماری از فلسطینیان در حمله وحشیانه دشمن صهیونیستی به اردوگاه جنین، مقاومت درسی سخت و فراموش نشدنی به دشمن داد و تلفات سنگینی به آن وارد کرد و گذر زمان حجم خسارات و تلفات وارده به دشمن به دست مقاومت را مشخص خواهد کرد و این رژیم را وادار خواهد کرد از این پس هر گاه خواست به فکر جنایتی دیگر علیه ملت فلسطین باشد، تبعات آن را به خوبی محاسبه کند.

پنجم: به دشمن صهیونیستی می‌گوئیم که آن زمان که بدون پرداخت هرگونه هزینه‌ای علیه ملت فلسطین دست به جنایت می‌زد، دیگر به سر آمده و امروز جنین و قبل از آن نیز قهرمانان ما در خیابان‌ها و کوچه‌های کرانه باختری درسی فراموش نشدنی در مقاومت و پایداری به این رژیم دادند و نبرد سیف القدس را نیز که مقاومت در سرزمین مبارک غزه علیه اشغالگران رقم زد، هنوز از یاد نبرده‌اند.

به گزارش رسانه‌های فلسطینی، در جریان یورش دو روزه صهیونیست‌ها به شهر و اردوگاه جنین، مبارزان فلسطینی پس از دو روز مقاومت، دشمن صهیونیستی را وادار به عقب نشینی کامل از جنین کرد. در جریان این درگیری‌ها ۱۲ فلسطینی شهید و دست‌کم ۱۰۰ تن دیگر مجروح شدند. منابع خبری از تلفات بالای یگان‌های ارتش صهیونیستی به جنین خبر می‌دهند که در جریان این درگیری‌ها یک صهیونیست نیز با نصب یک تله انفجاری مبارزان جنین در مسیر گشتی صهیونیست‌ها به هلاکت رسید.