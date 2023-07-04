به گزارش خبرگزاری مهر، منابع محلی فلسطینی پس از خروج مفتضحانه ارتش اشغالگران از جنین و ناکامی در مصاف با گروههای مقاومت در جنین از حملات راکتی از سوی باریکه غزه به شهرکهای مجاور اشغالی خبر دادند.
وبگاه الشهاب فلسطین به نقل از منابع عبری زبان از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرکهای صهیونیستی مجاور غزه، عسقلان، ایویم، نیرعام و سدیروت خبر دادند.
به نوشته منابع عبری سامانه گنبد آهنین نیز برای مقابله با راکتهای مقاومت فعال شده است.
بر پایه این گزارش، پایگاه خبری عبری زبان مفزاک راعم اعلام کرد که راکتهای مقاومت از غزه به سمت شهر سدیروت شلیک شده است.
منابع «اسرائیلی» اعلام کردند که ۵ راکت از غزه به سمت شهرکهای صهیونیستی مجاور از جمله شهرک سدیروت شلیک شده است.
گزارشها و ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی فلسطینی حاکیست که شهرکنشینان اشغالگر یهودی پس از شلیک راکتهای مقاومت به پناهگاهها متواری شدهاند.
در خبری مرتبط، پایگاه فرانسوی فرانس ۲۴ به نقل از روزنامه معاریو عبری گزارش داد که تحلیلگران با اذعان به شکست در مصاف با مقاومان فلسطینی اعلام کردند که در صورت استقرار بلند مدت در جنین، بایستی منتظر پاسخ موشکی از سوی مقاومت غزه در حمایت از جنین باشیم.
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