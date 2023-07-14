به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، هزاران نفر از مردم اردن در امان (پایتخت این کشور) امروز جمعه ضمن برگزاری تظاهراتی گسترده در محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی، بر حمایت خود از ملت و مقاومت فلسطین به ویژه در جنین تاکید ورزیدند.

این راهپیمایی بنا به درخواست جنبش اسلامی و تعدادی از احزاب سیاسی و گروه‌های مردمی اردن برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی، خرسندی مردم اردن و ملت‌های عربی و اسلامی از پیروزی مقاومت بر دشمن صهیونیستی در نبرد اخیر و پایداری فلسطینیان در مقابله با اشغالگران صهیونیست را به تصویر کشیدند.

آنان ضمن اعلام وفاداری به خون شهدا که در نبرد جنین و تمامی شهرهای فلسطینی در خون خویش غلطیدند، تاکید کردند که خون این شهدا دامن اشغالگران صهیونیست را خواهد گرفت.

از سوی دیگر، محمد قطیشات از رهبران جنبش اسلامی اردن با ایراد نطقی در این مراسم گفت که مسئله فلسطین شرایط سرنوشت ساز و خطرناکی را تجربه می‌کند، شرایطی که دشمن صهیونیستی از رهگذر یهودی سازی، شهرک سازی، مصادره اراضی فلسطینی و آواره سازی فلسطینی آن را بر فلسطینیان تحمیل کرده است.

وی یادآور شد که ملت فلسطین، مقدسات و مقاومت این ملت از رهگذر گردان‌های مبارز فلسطینی در مدار نبردی تمام عیار با دشمن صهیونیستی قرار گرفته اند.

وی از امت‌های عربی و اسلامی خواست تا در این نبرد سرنوشت در کنار ملت فلسطین بایستند، نبردی که اگر مقاومت سلحشورانه فلسطینیان نبود دشمن صهیونیستی سعی داشت از طریق آن اردوگاه جنین از صفحه روزگار پاک کند.