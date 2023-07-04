کشور در آستانه حرکت جهشی برای پیشرفت و حل مسایل است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر عصر سه شنبه در نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان غربی اظهار کرد: قطعاً توانایی بخش غیر دولتی و خصوصی در داخل به گونه‌ای است که می‌توانند بسیاری از کارهای نشدنی و در خارج از توان دولت را به آسانی و با کمترین هزینه انجام دهند.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی سرزمین فرصت‌های بزرگ و کم‌نظیر است، گفت: یکی از وظایف استانداری، شناسایی و تشخیص توانایی‌های صادراتی و وارداتی است و باید به درستی تبیین شود که سهم استان در معاملات و مبادلات مالی، تجاری و اقتصادی با سه کشور همسایه چگونه است.

مخبر با اشاره به کاهش بیکاری در آذربایجان غربی طی یک سال و نیم گذشته تأکید کرد: پایین آمدن نرخ بیکاری در استان و ظرف این مدت کوتاه نشانگر پتانسیل بالای آذربایجان غربی است و در همین راستا باید سرمایه گذاری‌های اساسی در بخش صادرات محصولات کشاورزی، معدنی و صنایع تبدیلی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه این استان سرزمین شهیدان و سردارانی بزرگ مانند شهید باکری است، ادامه داد: کشور مدیون تفکر و مدیران جهادی و مردمی است که نام ایران را در تاریخ ماندگار کردند و سرزمین آذربایجان خطه شهادت است و مجاهدت‌های جوانان آذربایجان‌غربی در هشت سال دفاع مقدس برای همیشه به یادگار می‌ماند.

عزم دولت تلاش برای برداشتن موانع و مشکلات کشور است

معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: در زمان کنونی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی باید همانند جنگ تحمیلی سرداران و فرماندهان اقتصادی کشور باشند.

وی با تبیین اقدامات و دستاوردهای دولت سیزدهم طی ۲۲ ماه گذشته گفت: عزم و تلاش دولت برای برداشتن موانع و حل مشکلات کشور نشان داد که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قدرت حل مساله و حل مشکلات مردم را دارد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به ریل گذاری‌های انجام شده در استان، افزود: با شروع به کار دولت سیزدهم، اقدامات ارزشمندی در راستای توسعه آذربایجان‌غربی انجام شده و امروز شاهد تحقق بسیاری از برنامه‌های دولت مردمی بخصوص در حوزه اقتصادی استان هستیم.

محمدصادق معتمدیان همچنین به وضعیت نامناسب نرخ تورم و بیکاری آذربایجان‌غربی در سال‌های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: با کاهش ۱۲ درصدی نرخ بیکاری استان در سال گذشته، آذربایجان‌غربی بیشترین کاهش نرخ بیکاری را در سطح کشور شاهد بود.

استاندار آذربایجان‌غربی به کاهش ۶.۲ درصدی نرخ بیکاری استان در آخرین فصل سال گذشته پرداخت و اضافه کرد: بهبود وضعیت بیکاری و برخی از شاخص‌ها نتیجه حمایت دولت سیزدهم و تلاش تمامی مسئولان، مدیران و دستگاه‌های مختلف با همراهی مردم استان بوده است.

امسال آماده میزبانی ۵۰۰ هزار زائر اربعین از مرز تمرچین هستیم

معتمدیان همچنین با اشاره به بهبود وضعیت فضای کسب و کار و ریسک پذیری امنیتی در حوزه سرمایه گذاری گفت: در دولت سیزدهم شاهد ۴۳ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان بوده و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آماده بهره برداری از دو زنجیره اصلی تولید کربنات سدیم و تولید شیشه و جام و بلور می‌شویم.

وی اظهار کرد: شاهد افزایش صادرات از همه مرزهای آذربایجان‌غربی بوده و فقط از مرز تمرچین بیش از یک میلیارد دلار صادرات داشتیم که بیشتر از صادرات کشور به اتحادیه اروپا در سال گذشته بود.

معتمدیان به وحدت و همدلی اقوام و مذاهب مختلف منطقه در میزبانی از زائران اربعین حسینی اشاره کرد و یادآور شد: امسال آماده میزبانی از ۵۰۰ هزار زائر اربعین از کشورهای منطقه و استان‌های شمالی از طریق مرز تمرچین هستیم.

در این نشست برخی از فعالان اقتصادی و نخبگان پیشنهادات، دغدغه‌ها و درخواست‌های خود را در زمینه تأمین مالی برای کشاورزان و باغداران، تمرکززدایی، تجدیدنظر در قیمت گذاری اجباری محصولات تبدیلی در حوزه کشاورزی و باغداری، توجه به اقتصاد مرزی و گردشگری، ضرورت پشتیبانی دولت در سرمایه گذاری صنایع تبدیلی، کمک به تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های دانش بنیان، ضرورت تبادل فناوری و دانش با جهان و اعطای برخی از معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های دانش بنیان مطرح کردند.