غذاهای فوق فرآوری شده ممکن است به مغز آسیب برسانند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان دریافتند افزایش ۱۰ درصدی در میزان غذاهای فوق فرآوری شده که فرد میخورد با ۱۶ درصد بیشتر خطر مشکلات شناختی مرتبط است.
به همین ترتیب، نتایج نشان میدهد که مصرف بیشتر غذاهای فوق فرآوری شده با افزایش ۸ درصدی خطر سکته مغزی مرتبط است.
دکتر «تیلور کیمبرلی»، متخصص مراقبتهای ویژه مغز و اعصاب در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون، گفت: «یافته های ما نشان میدهد که درجه فراوری مواد غذایی نقش مهمی در سلامت کلی مغز دارد.»
غذاهای فوق فرآوری شده معمولاً حاوی سطوح بالایی از قند، چربی و نمک هستند. آنها مجموعهای از مواد، افزودنیها و نگهدارنده ها هستند که برای طعم و ماندگاری مهندسی شده اند.
به عنوان مثال میتوان به ناگت مرغ، وعدههای غذایی منجمد، هات داگ، سوپهای کنسرو شده، چیپس سیب زمینی، نوشابه، غلات صبحانه شیرین، بستنی، نانهای بسته بندی شده و چاشنیهایی مانند سس کچاپ و سس مایونز اشاره کرد.
به گفته محققان کلینیک کلیولند، غذاهای فوق فرآوری شده در حال حاضر با افزایش خطر بیماری قلبی، چاقی و دیابت نوع ۲ مرتبط هستند.
برای این مطالعه، محققان مصرف غذاهای فوق فرآوری شده را با غذاهای فرآوری نشده یا کمتر فرآوری شده مانند سبزیجات، میوهها و تکههای ساده گوشت گاو و مرغ مقایسه کردند.
کیمبرلی گفت: «در حالی که یک رژیم غذایی سالم در حفظ سلامت مغز در میان سالمندان مهم است، مهمترین انتخابهای غذایی برای مغز نامشخص است.»
محققان بیش از ۳۰۰۰۰ پرسشنامه را درباره آنچه که معمولاً افراد میخورند یا مینوشند بررسی کردند.
محققان از این پاسخها برای محاسبه میزان غذاهای فوق فرآوری شده در رژیم غذایی روزانه هر فرد در مقایسه با گزینههای سالمتر استفاده کردند.
سپس حدود ۱۴۰۰۰ شرکتکننده بهطور متوسط طی ۱۱ سال از نظر زوال شناختی و بیش از ۲۰۰۰۰ نفر برای سکته مغزی مورد بررسی قرار گرفتند.
کیمبرلی گفت: «ما دریافتیم که افزایش مصرف غذاهای فوق فرآوری شده با خطر بالاتر سکته مغزی و اختلالات شناختی مرتبط است.»
از سوی دیگر، خوردن غذاهای فرآوری نشده یا کمتر فرآوری شده با ۱۲ درصد کاهش خطر مشکلات مغزی و ۹ درصد کاهش خطر سکته مرتبط بود.
کیمبرلی گفت: «برای تأیید این نتایج و درک بهتر اینکه کدام مواد غذایی یا اجزای فرآوری بیشترین تأثیر را در این تأثیرات دارند، تحقیقات بیشتری لازم است».
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