گروگان گیری در شهر صدرا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رهام بخش حبیبی شامگاه سه‌شنبه در خصوص این خبر بیان کرد: حدود ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه روز سیزدهم تیر ماه ۱۴۰۲، شخصی با یک دستگاه خودرو پراید به قصد اخاذی به داروخانه‌ای در شهرک صدرا در شیراز مراجعه و با یک قبضه اسلحه گرم اقدام به تهدید، تیراندازی و گروگان گرفتن پنج تن از عوامل داروخانه و شهروندان حاضر در آن مکان می‌کند.

فرمانده انتظامی استان فارس افزود: در نهایت با تلاش مأموران انتظامی همه افراد گروگان گرفته شده به صورت صحیح و سالم آزاد و فرد گروگان گیر نیز در درگیری متقابل به هلاکت می‌رسد.