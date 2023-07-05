به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی صدر با اعلام این خبر تأکید کرد: به منظور آرامش خاطر خانواده داوطلبان و جلوگیری از سوءاستفاده برخی از شبکه‌های کلاهبرداری، دفترچه سوالات هر آزمون پس از اطمینان از جمع‌آوری پاسخنامه‌ها منتشر خواهد شد.

سرپرست معاونت امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: داوطلبان با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به دفترچه سوالات آزمون سراسری دسترسی داشته و نیازی به مراجعه به سایر مؤسسات نخواهند داشت.

به گزارش مهر، نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در ۴۱۷ شهرستان و بخش مختلف کشور و یک هزار و ۹۵۵ حوزه فرعی با برگزاری آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و گروه آزمایشی علوم انسانی از صبح امروز چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ آغاز شده است.

نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ با برگزاری آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲ و آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی: بعدازظهر پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲ ادامه می‌یابد.

در نوبت دوم کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۳۶ نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۶۸۷ هزار و ۴۲۰ نفر معادل ۶۱ درصد زن و تعداد ۴۳۲ هزار و ۱۶ نفر معادل ۳۹ درصد مرد هستند.